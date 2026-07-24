Takiego kontenerowca w gdyńskim porcie jeszcze nie było
- To historyczny moment dla Portu Gdynia. Jesteśmy świadkami wprowadzania największej w dziejach portu jednostki, kontenerowca MSC Venice o długości bez mała 400 metrów i szerokości prawie 55 metrów - powiedział Piotr Gorzeński, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.
MSC Venice został wprowadzony przy Nabrzeżu Helskim. Statek pozostanie w Gdyni dwa-trzy dni.
Jego pojawienie się w Gdyni potwierdza, że port może obsługiwać największe statki tego typu.
Efekt zakończonych inwestycji
Jak wyjaśnił prezes portu, przyjęcie tak dużej jednostki było możliwe dzięki zakończonym pracom infrastrukturalnym. Obejmowały one m.in. rozbudowę obrotnicy w basenie IX, która pozwala bezpiecznie manewrować większymi statkami, oraz pogłębienie kanałów portowych i toru dostępowego.
- Możliwość wejścia takiego wielkiego statku jest wynikiem zakończonego bardzo dużego projektu na terenie Portu Gdynia - wyjaśnił Gorzeński.
Dodał, że dzięki przeprowadzonym pracom port może przyjmować jednostki o większym zanurzeniu, sięgającym około 15 metrów.
Przedstawiciele Portu Gdynia liczą, że zawinięcie MSC Venice będzie sygnałem dla armatorów, że tak duże kontenerowce mogą pojawiać się również w Gdyni.