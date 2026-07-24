Trójmiasto Takiego kontenerowca w gdyńskim porcie jeszcze nie było Oprac. Natalia Grzybowska |

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia o wprowadzeniu największego kontenerowca Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP

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- To historyczny moment dla Portu Gdynia. Jesteśmy świadkami wprowadzania największej w dziejach portu jednostki, kontenerowca MSC Venice o długości bez mała 400 metrów i szerokości prawie 55 metrów - powiedział Piotr Gorzeński, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

MSC Venice w Porcie Gdynia Źródło zdjęcia: Adam Warżawa/PAP

MSC Venice został wprowadzony przy Nabrzeżu Helskim. Statek pozostanie w Gdyni dwa-trzy dni.

Jego pojawienie się w Gdyni potwierdza, że port może obsługiwać największe statki tego typu.

MSC Venice w Porcie Gdynia Źródło zdjęcia: Adam Warżawa/PAP

Efekt zakończonych inwestycji

Jak wyjaśnił prezes portu, przyjęcie tak dużej jednostki było możliwe dzięki zakończonym pracom infrastrukturalnym. Obejmowały one m.in. rozbudowę obrotnicy w basenie IX, która pozwala bezpiecznie manewrować większymi statkami, oraz pogłębienie kanałów portowych i toru dostępowego.

- Możliwość wejścia takiego wielkiego statku jest wynikiem zakończonego bardzo dużego projektu na terenie Portu Gdynia - wyjaśnił Gorzeński.

Dodał, że dzięki przeprowadzonym pracom port może przyjmować jednostki o większym zanurzeniu, sięgającym około 15 metrów.

Przedstawiciele Portu Gdynia liczą, że zawinięcie MSC Venice będzie sygnałem dla armatorów, że tak duże kontenerowce mogą pojawiać się również w Gdyni.

Źródło: Google Maps