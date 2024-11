Szwedzki statek bez załogi dryfuje przy polskim brzegu

Na pokładzie szwedzkiego statku handlowego Sofia wybuchł pożar i konieczna była ewakuacja załogi. Opuszczona jednostka dryfuje około 30 mil morskich od polskiego brzegu. Obserwują ją kapitanowie przepływających statków oraz piloci dwóch zadysponowanych na miejsce samolotów.

Statek w czwartek wypłynął z Ustki w kierunku Szwecji. Nie miał ładunku, na pokładzie znajdowała się pięcioosobowa załoga, której udało się ewakuować. "Sofia" była w pobliżu wyspy Bornholm, a więc na duńskich wodach. Śmigłowiec polskiej Marynarki Wojennej z Darłowa uczestniczył w akcji ratunkowej tylko jako asysta. Wszyscy członkowie załogi statku zostali ewakuowani na duńską fregatę, która została wysłana na pomoc.

Informacje o dryfującej jednostce otrzymaliśmy na Kontakt24. Potwierdził ją Rafał Goeck, oficer prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

- Duńczycy wczoraj o 21:20 poinformowali nas, że doszło do pożaru. Jednostka zaczęła nabierać wody i rozpoczęli akcję ratowniczą. My, jako Polacy, zaproponowaliśmy pomoc Duńczykom i poproszono nas o zadysponowanie śmigłowca. Nikomu z załogi nic się nie stało. Statek po ewakuacji załogi został bez marynarzy – poinformował.

Obecnie jednostka jest na wysokości Koszalina, 32 mile morskie od polskiego brzegu, i dryfuje z prędkością 1,2 węzła.

Pozycję statku można śledzić na stronie vesselfinder.com vesselfinder.com

Kapitanowie i piloci mają "Sofię" na oku

W kierunku statku dryfującego między Ustką a Darłowem wysłane zostały dwie polskie jednostki: wielozadaniowy holownik ratowniczy SAR Kapitan Poinc oraz holownik H8 z 3 Flotylli Okrętów MW.

- Dziś około godziny 18 dopłyną do niego – przekazał Goeck.

To, co dzieje się z "Sofią", raportują służbom morskim kapitanowie jednostek przepływających obok dryfującego statku, a także dwa samoloty, polski i niemiecki, monitorujące akwen. - Prowadzą monitoring pod kątem ewentualnego zanieczyszczenia środowiska – wyjaśniła Wieczorek. - Wysłana na miejsce jednostka SAR służy m.in. do zwalczania rozlewów olejowych, gaszenia pożarów, holowania ratowniczego – dodała.

Podkreśliła, że dryfujący statek nie stwarza zagrożenia dla żeglugi; biuro hydrograficzne MW nadało ostrzeżenia nawigacyjne.

Sofia dryfuje blisko polskiego wybrzeża Mariusz Jasłowski

Silny wiatr na Bałtyku

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru i uszkodzeń na pokładzie "Sofii". Urząd Morski w Szczecinie i SAR przekazały, że armator statku zamówił holownik, który płynie z Rostocku w Niemczech. Jego zadaniem będzie zabezpieczenie i odholowanie uszkodzonej jednostki. - To armator zdecyduje, czy statek zostanie odholowany do najbliższego portu, czy od razu do stoczni remontowej – zaznaczyła Wieczorek.

W czasie kiedy doszło do wypadku, na Bałtyku było od 5 do 7 st. w skali Beauforta, czyli wiał silny lub bardzo silny wiatr, z prędkością do 17,1 m/s (ok. 65 km/h).

Jak przekazał Urząd Morski w Szczecinie, statek handlowy Sofia pływa pod szwedzką banderą, został zbudowany w 1986 r. Długość całkowita jednostki to 71,84 m. Była w Ustce 28 listopada z ładunkiem kruszywa.

Sofia w porcie w Ustce Mariusz Jasłowski

Autorka/Autor:amn,wini/gp

Źródło: Kontakt 24 / PAP