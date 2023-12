Kierowca zderzył się z rowerzystą. 69-letni cyklista zmarł na miejscu

Do zdarzenia doszło w środę (13 grudnia) przed godziną 15 na jednej z ulic Sztumu. Policjanci otrzymali zgłoszenie o potrąceniu cyklisty przez samochód osobowy.

Ostrożniej na drodze

Mundurowi apelują jednocześnie do kierowców i pozostałych użytkowników dróg o szczególną ostrożność podczas jazdy. "Nadmierna prędkość, roztargnienie na drodze, a także lekkomyślność uczestników ruchu drogowego, to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Zwolnijmy, zachowajmy maksimum ostrożności, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii" - zalecają sztumscy policjanci.