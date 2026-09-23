powiat sztumski "Chcemy mieć pewność, że nic nie spadło" Rafał Molenda |

Żołnierze WOT przeszukują teren Źródło wideo: Kontakt24/Robert Kaczmarkiewicz Źródło zdj. gł.: Kontakt24/Robert Kaczmarkiewicz

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We wtorek systemy radarowe wykryły niezidentyfikowany obiekt, który mógł wlecieć na terytorium Polski. Sygnał jednak zanikł.

- Obiekt poruszał się zgodnie z kierunkiem i z prędkością wiatru, więc sprawdzamy, czy nie było to chociażby stado ptaków, jak miało to miejsce niedawno, bądź jakiś balon przemytniczy - wyjaśnia ppłk Jacek Goryszewski. - Na miejsce skierowano żołnierzy naziemnego zespołu poszukiwawczo-ratowniczego Wojsk Obrony Terytorialnej Sprawdzają teren, zgodnie z procedurami. Chcemy mieć pewność, że nic tam nie spadło - dodaje.

W akcji oprócz żołnierzy, biorą udział strażacy i policjanci. Wykorzystywany jest też śmigłowiec.