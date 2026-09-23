powiat sztumski
"Chcemy mieć pewność, że nic nie spadło"
We wtorek systemy radarowe wykryły niezidentyfikowany obiekt, który mógł wlecieć na terytorium Polski. Sygnał jednak zanikł.
- Obiekt poruszał się zgodnie z kierunkiem i z prędkością wiatru, więc sprawdzamy, czy nie było to chociażby stado ptaków, jak miało to miejsce niedawno, bądź jakiś balon przemytniczy - wyjaśnia ppłk Jacek Goryszewski. - Na miejsce skierowano żołnierzy naziemnego zespołu poszukiwawczo-ratowniczego Wojsk Obrony Terytorialnej Sprawdzają teren, zgodnie z procedurami. Chcemy mieć pewność, że nic tam nie spadło - dodaje.
W akcji oprócz żołnierzy, biorą udział strażacy i policjanci. Wykorzystywany jest też śmigłowiec.
Źródło: tvn24.pl