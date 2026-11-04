Wypadek na budowie. Nie żyje mężczyzna
Do zdarzenia doszło we wtorek 3 listopada w miejscowości Szlachta (powiat starogardzki). O godzinie 16.15 służby otrzymały zgłoszenie, że podczas prowadzonych prac ziemnych doszło do tragicznego zdarzenia. Mężczyzna został przysypany ziemią w wykopie.
Po wydobyciu poszkodowanego na powierzchnię stwierdzono brak czynności życiowych. Niezwłocznie podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomimo prowadzonych działań ratunkowych, w których uczestniczyło łącznie 6 zastępów straży pożarnej, ratownicy medyczni stwierdzili zgon mężczyzny.
Na miejscu zdarzenia pracowali śledczy z technikiem kryminalistycznym, w celu ustalenia przyczyny i okoliczności tragedii. Czynności w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim.
Źródło: tvn24.pl