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Wypadek na budowie. Nie żyje mężczyzna

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: FotoDax / Shutterstock
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Podczas prac budowlanych w wykopie, mężczyzna został przysypany ziemią. Mimo szybkiej interwencji służb i podjętej reanimacji, nie udało się go uratować.

Do zdarzenia doszło we wtorek 3 listopada w miejscowości Szlachta (powiat starogardzki). O godzinie 16.15 służby otrzymały zgłoszenie, że podczas prowadzonych prac ziemnych doszło do tragicznego zdarzenia. Mężczyzna został przysypany ziemią w wykopie.

Po wydobyciu poszkodowanego na powierzchnię stwierdzono brak czynności życiowych. Niezwłocznie podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomimo prowadzonych działań ratunkowych, w których uczestniczyło łącznie 6 zastępów straży pożarnej, ratownicy medyczni stwierdzili zgon mężczyzny.

Na miejscu zdarzenia pracowali śledczy z technikiem kryminalistycznym, w celu ustalenia przyczyny i okoliczności tragedii. Czynności w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaWypadekStraż pożarnaStrażakPomorzeStargard
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