Jeździli po zamarzniętym jeziorze, pod autem załamał się lód. Nagranie świadka

Świadek nagrał jazdę autem po lodzie (wideo bez dźwięku) Źródło: nadesłane

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wszystko działo się w miejscowości Szczerbięcin w gminie Tczew (województwo pomorskie). Jak przekazał nam kpt. Konrad Majewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, po godzinie 10 dostali zgłoszenie o dwóch mężczyznach, który jeździli samochodem po zamarzniętej tafli jeziora. W końcu lód pod nimi pękł.

Jazdę samochodem po lodzie nagrał świadek zdarzenia.

Świadek nagrał jazdę autem po lodzie (wideo bez dźwięku) Źródło: nadesłane

Pod autem załamał się lód Źródło: KP PSP Tczew

Sami wyszli na brzeg

Jak dodał Majewski, mężczyźni wydostali się z pojazdu o własnych siłach i po lodzie dostali się na brzeg.

- Świadkowie, którzy widzieli zdarzenie opowiedzieli, że dwóch mężczyzn, którzy podróżowali tym samochodem, zaraz po tym, jak lód się załamał, wydostali się o własnych siłach - najpierw z tego pojazdu, a później z wody na taflę lodu i udali się na brzeg - powiedział.

Pod autem załamał się lód Źródło: KP PSP Tczew

Samochód był około 100 metrów od brzegu. Strażacy po lodzie dostali się do tego auta i potwierdzili, że nikogo więcej nie ma w środku.

Na miejsce zadysponowano siedem zastępów straży, w tym Specjalistyczną Grupę Wodno-Nurkową z Gdańska. Jest również policja i Zespół Ratownictwa Medycznego.

Akcja wydobycia samochodu z wody (wideo bez dźwięku) Źródło: OSP Dalwin

OGLĄDAJ: TVN24 HD