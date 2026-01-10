Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Jeździli po zamarzniętym jeziorze, pod autem załamał się lód. Nagranie świadka

Świadek nagrał jazdę autem po lodzie
Świadek nagrał jazdę autem po lodzie (wideo bez dźwięku)
Źródło: nadesłane
Dwóch mężczyzn jeździło samochodem osobowym po zamarzniętym jeziorze. Kiedy byli na środku, lód pod nimi się załamał. Całe auto wpadło do wody, widoczny był tylko dach. Niebezpieczną jazdę nagrał wcześniej świadek zdarzenia.

Wszystko działo się w miejscowości Szczerbięcin w gminie Tczew (województwo pomorskie). Jak przekazał nam kpt. Konrad Majewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, po godzinie 10 dostali zgłoszenie o dwóch mężczyznach, który jeździli samochodem po zamarzniętej tafli jeziora. W końcu lód pod nimi pękł.

Jazdę samochodem po lodzie nagrał świadek zdarzenia.

Klatka kluczowa-150794
Świadek nagrał jazdę autem po lodzie (wideo bez dźwięku)
Źródło: nadesłane
Pod autem załamał się lód
Pod autem załamał się lód
Źródło: KP PSP Tczew

Sami wyszli na brzeg

Jak dodał Majewski, mężczyźni wydostali się z pojazdu o własnych siłach i po lodzie dostali się na brzeg.

- Świadkowie, którzy widzieli zdarzenie opowiedzieli, że dwóch mężczyzn, którzy podróżowali tym samochodem, zaraz po tym, jak lód się załamał, wydostali się o własnych siłach - najpierw z tego pojazdu, a później z wody na taflę lodu i udali się na brzeg - powiedział.

Pod autem załamał się lód
Pod autem załamał się lód
Źródło: KP PSP Tczew

Samochód był około 100 metrów od brzegu. Strażacy po lodzie dostali się do tego auta i potwierdzili, że nikogo więcej nie ma w środku.

Na miejsce zadysponowano siedem zastępów straży, w tym Specjalistyczną Grupę Wodno-Nurkową z Gdańska. Jest również policja i Zespół Ratownictwa Medycznego.

Klatka kluczowa-150819
Akcja wydobycia samochodu z wody (wideo bez dźwięku)
Źródło: OSP Dalwin
Zabawa dzieci i dorosłych na zamarzniętym zbiorniku wodnym
Dowiedz się więcej:

Zabawa dzieci i dorosłych na zamarzniętym zbiorniku wodnym

Katowice
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: nadesłane

Udostępnij:
TAGI:
ZimaŚniegStraż pożarna
Czytaj także:
imageTitle
Stoch komentuje decyzję Maciusiaka. "Boli, ale akceptuję"
EUROSPORT
Śnieg, śnieżyce
Zima nie ustępuje. Miejscami może spaść nawet 50 cm śniegu
METEO
pap_20231214_107
Zobaczyły w sieci zdjęcie zakrwawionej sąsiadki. Kobieta nie żyła, jej syn z zarzutem
Białystok
Policja (zdj. ilustracyjne)
Zwabili 22-latka do mieszkania i grozili mu nożem. Cztery osoby w areszcie
Poznań
imageTitle
Konkurs duetów w Zakopanem. Polacy w zaskakującym składzie
RELACJA
Wypadek w miejscowości Zagościniec
Auto nietrzeźwego 21-latka uderzyło w ogrodzenie i słup. Pięć osób rannych
WARSZAWA
57 min
pc
Pełnia Księżyca i dobra pogoda. Kulisy akcji USA w Wenezueli
Ciekawe czasy
Konferencja Polski 2050 w Warszawie
Kto stanie na czele Polski 2050? Są wyniki głosowania
Polska
shutterstock_2318800287
Miliardy uciekają. Startup Muska z potężną stratą
BIZNES
imageTitle
Młodość i doświadczenie. Dwa światy w polskim duecie w Zakopanem
EUROSPORT
Jak wychładza się miasto podczas mrozów
Tak wychładza się miasto podczas siarczystych mrozów
METEO
Tankowiec z ropą u wybrzeży Wenezueli
Zwrot o 180 stopni. Tankowce zmieniły kurs
BIZNES
Tragiczny bilans mrozów w Polsce
Tragiczny bilans mrozów. Nie żyją dwie osoby
Wrocław
imageTitle
Polacy awansowali w komplecie. Niespodziewany zwycięzca
EUROSPORT
Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
Nowa sygnalizacja na żoliborskim skrzyżowaniu. Drogowcy wybrali projektanta
WARSZAWA
Skaczą w Zakopanem
Sobotnie kwalifikacje Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem [RELACJA]
EUROSPORT
Podczas piątkowego spotkania w Białym Domu prezes ExxonMobil Darren Woods ocenił, że obecne ramy prawne i handlowe w Wenezueli nie zapewniają bezpieczeństwa inwestycji.
Mocny cios w plan Trumpa. "To dzisiaj nie jest możliwe"
BIZNES
Bocian Lolek zostanie wypuszczony na wolność wiosną
Historia bociana Lolka poruszyła całą Polskę. Tak teraz wygląda
Łódź
Karol Nawrocki
"Zaprzepaszczona szansa". Rada Polskich Mediów o decyzji prezydenta
Polska
Jan Zieliński i Katarzyna Kawa błyszczą w United Cup
Gigantyczne emocje w decydującym meczu. Mikst dał Polsce finał
EUROSPORT
imageTitle
Triumf Vonn w cieniu fatalnego upadku Austriaczki
EUROSPORT
imageTitle
Świetny występ polskiego biathlonisty w Oberhofie
EUROSPORT
pap_20251203_0VZ
Włosi się cieszą. Wicepremier: to fakt, który możemy uznać za historyczny
BIZNES
Rodzice usłyszeli zarzuty
Noc spędzili w samochodzie zaparkowanym w lesie. Dzieci były tylko w bieliźnie i koszulkach 
Szczecin
W Białymstoku schronisko chce wspierać finansowo adoptujących starsze psy
W schroniskach szykują się na silne mrozy, proszą o pomoc. Szukają tymczasowych opiekunów
Kraków
Zima, śnieg, śnieżyca, zawieja
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach"
METEO
Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych niebawem otwarty
Taniec ma już swój dom. Nowa instytucja nad Wisłą otwarta
WARSZAWA
Wojska Rady Przejściowej Południa w Jemenie
Dwa dni, dwa komunikaty. Rozdźwięk wśród władz jemeńskich separatystów
Świat
Awaria wodociągowa w Pajęcznie
Pękła rura, całe miasto nie ma wody
Łódź
imageTitle
Mistrzyni kontuzjowana na treningu. Może opuścić igrzyska
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica