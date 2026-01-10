Jeździli po zamarzniętym jeziorze, pod autem załamał się lód

Wszystko działo się w miejscowości Szczerbięcin w gminie Tczew (województwo pomorskie). Jak przekazał nam kpt. Konrad Majewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, po godzinie 10 dostali zgłoszenie o dwóch mężczyznach, który jeździli samochodem po zamarzniętej tafli jeziora. W końcu lód pod nimi pękł.
Sami wyszli na brzeg
Jak dodał Majewski, mężczyźni wydostali się z pojazdu o własnych siłach i po lodzie dostali się na brzeg.
Na miejsce zadysponowano siedem zastępów straży, w tym Specjalistyczną Grupę Wodno-Nurkową z Gdańska. Jest również policja i Zespół Ratownictwa Medycznego.
Autorka/Autor: MAK/tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Tczew