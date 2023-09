Dzieci mają WF na korytarzu. Szkoła wymaga rozbudowy. Bez KPO to niemożliwe

W Strzelnie (woj. pomorskie), małej wsi na Kaszubach, dzieciom, rodzicom oraz lokalnym władzom marzy się rozbudowa szkoły podstawowej. Najmłodsi od lat czekają na salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia, tak, by w końcu nie musieli ćwiczyć na szkolnym korytarzu. Inwestycja warta 23 miliony złotych byłaby możliwa ze środków z Krajowego Planu Odbudowy. Pieniędzy jednak nie ma i nie zanosi się na to, by prędko do kraju trafiły. To z kolei opóźnia o kolejne miesiące tę ważną - z punktu widzenia mieszkańców - inwestycję.