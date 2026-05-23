Trójmiasto

Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę

Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Agresja drogowa, Straszyn (Pomorskie)
Źródło wideo: Kontakt24 / Kamil
Źródło zdj. gł.: Kamil / Kontakt 24
W piątek rano w Straszynie (woj. pomorskie) doszło do agresywnego incydentu drogowego, który zarejestrował autor nagrania przesłanego na Kontakt24. Na filmie widać, jak jeden z kierowców podchodzi do drugiego auta i atakuje siedzącą za kierownicą kobietę.
Na Kontakt24 trafiło nagranie przedstawiające agresywne zachowanie jednego z kierowców na drodze w Straszynie (woj. pomorskie). Mężczyzna wysiadł ze swojego samochodu, podszedł do drugiego auta, otworzył drzwi i zaatakował siedzącą za kierownicą kobietę. Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 9.

Autor nagrania, pan Kamil, zrelacjonował, że jechał w kierunku Gdańska ze znajomymi, gdy zauważył niebezpieczną sytuację na drodze. Jak mówił, zdenerwowany kierowca podszedł do drugiego samochodu, otworzył drzwi i kopnął prowadzącą pojazd kobietę. Chwilę później miał także uderzyć w szybę i uszkodzić lusterko, po czym odjechał.

- Nie widziałem, co działo się wcześniej. Może coś się stało podczas wyprzedzania. Słyszałem jedynie trąbienie. Rozumiem, że mężczyzna się zdenerwował, ale nic nie usprawiedliwia jego zachowania - przekazał.

Źródło: Kontakt24 / Kamil

Zgłoszenie nie zostało przyjęte

Mężczyzna poinformował, że próbował zgłosić sprawę na numer alarmowy 112, jednak - jak twierdzi - usłyszał, że skoro odjechał już z miejsca zdarzenia, zgłoszenie nie może zostać przyjęte w tej formie. Według jego relacji polecono mu udać się na najbliższy komisariat i tam złożyć zawiadomienie. - Powiedziałem, że mam nagranie całej sytuacji. Niestety, polecono mi, abym znalazł pobliską komendę i tam zawiadomił o sprawie. Uważam, że to jest skandal. Nie powinno to tak wyglądać - ocenił pan Kamil.

Pytania w tej sprawie wysłaliśmy do Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, jednak do czasu publikacji artykułu nie udało nam się otrzymać odpowiedzi.

Źródło: TVN24, Kontakt24
