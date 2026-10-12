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Trójmiasto

Silnik pojazdu leżał na zewnątrz. Kierowca miał prawo jazdy od dwóch miesięcy

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Młody kierowca rozbił Audi na drzewie
Kierowca rozbił auto na drzewie. Silnik pojazdu leżał na zewnątrz
Źródło wideo: Policja Pomorska
Źródło zdj. gł.: KPP w Starogardzie
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Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Siła zderzenia była tak ogromna, że wyrwała silnik z samochodu. 18-letni kierujący otrzymał prawo jazdy niespełna dwa miesiące wcześniej.

Do zdarzenia doszło w czwartek 8 października na drodze z Janowa do Owidza (gmina Starogard Gdański). Koło południa policjant dyżurny otrzymał zgłoszenie o tym, że samochód osobowy uderzył w drzewo. Na miejscu wypadku funkcjonariusze oraz służby ratunkowe zastali nie tylko kompletnie zniszczone auto, ale też leżący na trawie silnik.

Młody kierowca rozbił Audi na drzewie
Młody kierowca rozbił Audi na drzewie
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim
Młody kierowca rozbił Audi na drzewie
Młody kierowca rozbił Audi na drzewie
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim

- Policjanci ustalili, że w wyniku jazdy z nadmierną prędkością kierowca stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i z potężną siłą uderzył w przydrożne drzewo. Siła zderzenia była tak ogromna, że silnik całkowicie oderwał się od karoserii pojazdu i wypadł na zewnątrz - informuje aspirant sztabowy Marcin Kunka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

Pojazdem jechały cztery osoby. 18-letni kierowca został przetransportowany do szpitala na badania. Trzem pasażerom nic się nie stało.

"Prawa fizyki są nieubłagane"

Policja informuje, że sprawca wypadku posiadał prawo jazdy od niespełna dwóch miesięcy. W związku ze stworzeniem rażącego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu jego uprawnień. O dalszym postępowaniu zdecyduje sąd.

- Apelujemy do wszystkich, a w szczególności do młodych, niedoświadczonych kierowców, że posiadanie prawa jazdy nie zwalnia z myślenia. Prawa fizyki są nieubłagane, a karoseria samochodu nie uchroni nas przed skutkami brawury - podkreślił Kunka.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PomorzeStargardWypadekPolicja
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