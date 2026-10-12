Silnik pojazdu leżał na zewnątrz. Kierowca miał prawo jazdy od dwóch miesięcy
Do zdarzenia doszło w czwartek 8 października na drodze z Janowa do Owidza (gmina Starogard Gdański). Koło południa policjant dyżurny otrzymał zgłoszenie o tym, że samochód osobowy uderzył w drzewo. Na miejscu wypadku funkcjonariusze oraz służby ratunkowe zastali nie tylko kompletnie zniszczone auto, ale też leżący na trawie silnik.
- Policjanci ustalili, że w wyniku jazdy z nadmierną prędkością kierowca stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i z potężną siłą uderzył w przydrożne drzewo. Siła zderzenia była tak ogromna, że silnik całkowicie oderwał się od karoserii pojazdu i wypadł na zewnątrz - informuje aspirant sztabowy Marcin Kunka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.
Pojazdem jechały cztery osoby. 18-letni kierowca został przetransportowany do szpitala na badania. Trzem pasażerom nic się nie stało.
"Prawa fizyki są nieubłagane"
Policja informuje, że sprawca wypadku posiadał prawo jazdy od niespełna dwóch miesięcy. W związku ze stworzeniem rażącego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu jego uprawnień. O dalszym postępowaniu zdecyduje sąd.
- Apelujemy do wszystkich, a w szczególności do młodych, niedoświadczonych kierowców, że posiadanie prawa jazdy nie zwalnia z myślenia. Prawa fizyki są nieubłagane, a karoseria samochodu nie uchroni nas przed skutkami brawury - podkreślił Kunka.