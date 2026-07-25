Trójmiasto Pobicie w restauracji szybkiej obsługi. Kopali ofiarę, użyli gazu przeciwko policji Oprac. Natalia Grzybowska |

Pobicie w restauracji szybkiej obsługi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KWP w Gdańsku

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O ataku policja poinformowała w piątek. Do zdarzenia doszło 20 lipca około godziny 23.30 w jednym z lokali gastronomicznych w Starogardzie Gdańskim (woj. pomorskie). Patrolujący miasto policjanci zauważyli cztery osoby wbiegające do restauracji szybkiej obsługi. Gdy jeden z mężczyzn przewrócił się, pozostali zaczęli go kopać, uderzać pałką teleskopową, użyli też wobec niego gazu pieprzowego.

Bójka w restauracji Źródło zdjęcia: KWP w Gdańsku

Policjanci wbiegli za nimi do lokalu, by przerwać atak. W trakcie interwencji jeden z napastników rozpylił w ich kierunku gaz pieprzowy.

Funkcjonariusze wydali polecenia, po których mężczyźni odrzucili niebezpieczne przedmioty, a następnie zostali obezwładnieni i zatrzymani.

Na miejsce skierowano kolejne patrole - wsparły działania i zabezpieczyły teren. Poszkodowanemu udzielono pomocy medycznej, a następnie decyzją lekarza został przewieziony do szpitala.

Policjanci przesłuchali świadków i zabezpieczyli dowody. Zatrzymani okazali się mieszkańcami Skarszew - mają od 19 do 21 lat.

Zatrzymani to mieszkańcy Skarszew Źródło zdjęcia: KWP Gdańsk

Jak przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu, a najstarszy z nich dodatkowo odpowie za napaść na funkcjonariusza.

Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące. Dwaj 19-latkowie zostali objęci dozorem policyjnym.

Grożą im poważne konsekwencje

Napastnicy mogą trafić do więzienia na kilka lat Źródło zdjęcia: KWP Gdańsk

Za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego z użyciem środka obezwładniającego grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Za udział w pobiciu, w którym człowiek zostaje narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Google Maps