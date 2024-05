Gdański policjant zatrzymał dwóch mężczyzn, którzy sprzedawali na targowisku amunicję do broni palnej. 41- i 52-latek usłyszeli zarzuty usiłowania handlu amunicją bez wymaganego zezwolenia. Prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.

Mieli naboje bez potrzebnego zezwolenia

Zabezpieczone 10 sztuk amunicji zostały przekazane do badań biegłemu sądowemu z zakresu balistyki, który po ich zbadaniu ustalił, że są to naboje pistoletowe 8 mm do broni gazowej, na których posiadanie wymagane jest zezwolenie.