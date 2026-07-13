Sprawa kawalerki Karola Nawrockiego. Sąd zwolnił notariusza z tajemnicy, jest zażalenie
Sędzia, który zdecydował o zwolnieniu notariusza z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, ma zapoznać się z zażaleniem na tę decyzję. Jeśli uzna, że wcześniejsze postanowienie było zasadne i odrzuci zażalenie, sprawa trafi do sądu wyższej instancji, czyli sądu okręgowego.
Zażalenie dotyczy wyłącznie kwestii zwolnienia notariusza z obowiązku zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu. Jeśli postanowienie się uprawomocni, prokuratura będzie mogła go przesłuchać.
- Sąd może zwolnić notariusza z obowiązku zachowania tajemnicy notarialnej tylko w przypadku spełnienia równolegle i równocześnie dwóch czynników. Po pierwsze te informacje muszą być niezbędne dla wymiaru sprawiedliwości dla rozstrzygnięcia sprawy, a po drugie nie można ich uzyskać w żaden inny sposób - powiedział w rozmowie z TVN24 rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku Mariusz Kaźmierczak.
Śledztwo prowadzone jest w kierunku oszustwa. To prokurator prowadzący postępowanie zdecyduje, czy i w jaki sposób ewentualne przesłuchanie notariusza wpłynie na dalsze czynności w sprawie, w tym te dotyczące prezydenta Karola Nawrockiego.
Od kampanii wyborczej do prokuratorskiego śledztwa
Sprawa kawalerki pana Jerzego Ż. stała się głośna w trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej, gdy portal Onet ujawnił, że Karol Nawrocki, wówczas kandydat na prezydenta, posiadał nie jedno, a dwa mieszkania. Drugie z nich miał otrzymać od pana Jerzego w zamian za opiekę nad mężczyzną.
Później okazało się, że pan Jerzy Ż. trafił do Domu Pomocy Społecznej. Następnie prezydent zdecydował o przekazaniu kawalerki organizacji - Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu w Gdyni.