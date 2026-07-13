Trójmiasto Sprawa kawalerki Karola Nawrockiego. Sąd zwolnił notariusza z tajemnicy, jest zażalenie Oprac. Natalia Grzybowska |

Sprawa kawalerki Karola Nawrockiego. Sąd zajmie się zażaleniem dotyczącym notariusza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mikołaj Bujak/KPRP

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Sędzia, który zdecydował o zwolnieniu notariusza z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, ma zapoznać się z zażaleniem na tę decyzję. Jeśli uzna, że wcześniejsze postanowienie było zasadne i odrzuci zażalenie, sprawa trafi do sądu wyższej instancji, czyli sądu okręgowego.

Zażalenie dotyczy wyłącznie kwestii zwolnienia notariusza z obowiązku zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu. Jeśli postanowienie się uprawomocni, prokuratura będzie mogła go przesłuchać.

Rzecznik Sądu Okręgowego o zażaleniu notariusza Źródło: TVN24

- Sąd może zwolnić notariusza z obowiązku zachowania tajemnicy notarialnej tylko w przypadku spełnienia równolegle i równocześnie dwóch czynników. Po pierwsze te informacje muszą być niezbędne dla wymiaru sprawiedliwości dla rozstrzygnięcia sprawy, a po drugie nie można ich uzyskać w żaden inny sposób - powiedział w rozmowie z TVN24 rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku Mariusz Kaźmierczak.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku oszustwa. To prokurator prowadzący postępowanie zdecyduje, czy i w jaki sposób ewentualne przesłuchanie notariusza wpłynie na dalsze czynności w sprawie, w tym te dotyczące prezydenta Karola Nawrockiego.

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Od kampanii wyborczej do prokuratorskiego śledztwa

Sprawa kawalerki pana Jerzego Ż. stała się głośna w trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej, gdy portal Onet ujawnił, że Karol Nawrocki, wówczas kandydat na prezydenta, posiadał nie jedno, a dwa mieszkania. Drugie z nich miał otrzymać od pana Jerzego w zamian za opiekę nad mężczyzną.

Później okazało się, że pan Jerzy Ż. trafił do Domu Pomocy Społecznej. Następnie prezydent zdecydował o przekazaniu kawalerki organizacji - Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu w Gdyni.

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