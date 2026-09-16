Trójmiasto Z auta ukradli biżuterię wartą milion euro. Jeden skazany, drugi się ukrywa Oprac. Natalia Grzybowska |

Ukradli z auta biżuterię wartą milion euro, zatrzymali obywatela Kosowa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP Gdańsk

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Sąd Rejonowy w Sopocie skazał 52-letniego obywatela Kosowa Andreę M. na dwa lata więzienia za kradzież biżuterii wartej milion euro. Mężczyzna ma także zapłacić grzywnę w wysokości 40 tysięcy złotych. Wyrok jest już prawomocny - poinformowała w środę Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

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Podejrzany zatrzymany w Niemczech

Do kradzieży doszło 25 marca 2023 roku w Sopocie. Sprawcy wybili tylną szybę w zaparkowanym Nissanie X-Trail, a następnie zabrali z samochodu cztery walizki z biżuterią.

Jak przekazał prokurator Mariusz Duszyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, w walizkach znajdowało się 300 pierścionków, 300 kolczyków, cztery naszyjniki, 40 bransoletek oraz broszka. Wyroby wykonane były ze złota próby 750 i ozdobione kamieniami szlachetnymi, między innymi diamentami, rubinami, szmaragdami i szafirami. Ich wartość oszacowano na milion euro.

Biżuteria należała do spółki, której właścicielem jest obywatel Szwecji. Pokrzywdzony przechowywał ją w samochodzie, ponieważ była przeznaczona na odbywające się w tym czasie w Gdańsku targi Amberif Spring.

Drugi podejrzany pozostaje nieuchwytny

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zarzuty kradzieży z włamaniem przedstawiono dwóm obywatelom Kosowa - Jetonowi B. i Andrei M. Prokurator wystąpił o ich tymczasowe aresztowanie oraz wydał za nimi listy gończe i europejskie nakazy aresztowania.

Jeden ze sprawców trafił w ręce policji Źródło zdjęcia: KMP Gdańsk

Przełom w sprawie nastąpił 17 października 2024 roku. Andreę M. zatrzymała niemiecka policja. W listopadzie mężczyzna został przekazany stronie polskiej.

Postępowanie przeciwko drugiemu podejrzanemu, 57-letniemu Jetonowi B., pozostaje zawieszone. Mężczyzna nadal się ukrywa. Biżuterii nie odzyskano.