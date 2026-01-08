Sopot Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w nocy 29 grudnia 2025 roku. Jak poinformowała sopocka policja, ktoś ukradł z szopki bożonarodzeniowej znajdującej się przed kościołem pod wezwaniem Świętego Jerzego figurkę Jezusa.

Wartość skradzionej figurki wyceniono na 2,5 tysiąca złotych.

Policja poszukuje sprawców kradzieży figurki Jezusa Źródło: KMP w Sopocie

"Z ustaleń policjantów wynika, że w dniu 29 grudnia 2025 roku około godz. 23 sprawcy zabrali z szopki bożonarodzeniowej znajdującej się w centrum miasta figurkę przedstawiającą postać Jezusa" - podała Komenda Miejska Policji w Sopocie.

Sopot. Para może mieć związek z kradzieżą

Mundurowi opublikowali wizerunki osób mogących mieć związek z kradzieżą.

Sopoccy policjanci poszukują osób z monitoringu, które mogą mieć związek z kradzieżą drewnianej figurki. Dotychczas nie udało się ustalić tożsamości pary, dlatego każdy, kto rozpoznaje prezentowane osoby lub posiada informacje na temat miejsca ich pobytu, proszony jest o kontakt z policją" - przekazała sopocka policja.

Policja poszukuje sprawców kradzieży figurki Jezusa Źródło: KMP w Sopocie

Informacje można przekazywać: osobiście, zgłaszając się do Komendy Miejskiej Policji w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 112A lub do najbliższej jednostki policji, telefonicznie, dzwoniąc pod numer 47 74 26 222, mailowo, pisząc na adres: komenda.sopot@gd.policja.gov.pl

