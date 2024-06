Do zdarzenia doszło 7 czerwca w Sopocie. Policjanci otrzymali informację od operatora numeru 112 o tym, że starsza kobieta blokuje numer alarmowy. Ze zgłoszenia wynikało, że 82-latka z Sopotu dzwoni do nich, by zamówić alkohol i ciągle domaga się, by ktoś jej go przywiózł, bo ma gości. Na miejsce wysłano patrol funkcjonariuszy.