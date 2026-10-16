Trójmiasto Samochód uderzył w wózek z trzylatkiem. Dziecko wypadło na jezdnię Oprac. Natalia Grzybowska |

Kask ratuje życie Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: KMP Sopot

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Do zdarzenia doszło 14 października około godziny 7.45 na ulicy Malczewskiego w Sopocie. Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Sopocie, kierująca Skodą, zbliżając się do przejścia dla pieszych, nie zachowała należytej ostrożności i uderzyła w wózek rowerowy prowadzony przez rodzica przez jezdnię.

Do zdarzenia doszło na ulicy Malczewskiego w Sopocie Źródło zdjęcia: KMP Sopot

W wózku znajdował się trzyletni chłopiec. W wyniku uderzenia dziecko wypadło na jezdnię i uderzyło głową o nawierzchnię. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Okoliczności zdarzenia ustalali również funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego sopockiej komendy.

Trzylatek został przewieziony do szpitala. Badania nie wykazały jednak groźnych obrażeń, dlatego jeszcze tego samego dnia chłopiec wrócił do domu.

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Kask ograniczył skutki wypadku

O to, dlaczego dziecko miało na głowie kask, zapytaliśmy młodszego aspiranta Radosława Jaśkiewicza, oficera prasowego Komendanta Miejskiej Policji w Sopocie.

Jak wyjaśnił, niewykluczone, że rower został odczepiony od wózka chwilę wcześniej albo rodzice po prostu przyzwyczaili się do tego, by zakładać dziecku kask, wożąc go w rowerowym wózku. Dzięki temu podczas zdarzenia głowa trzylatka była chroniona, co mogło ograniczyć skutki upadku.

Źródło: Google Maps