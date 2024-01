Wrócił do kościoła, który już raz okradł, by zabrać skarbonkę

59-latek po włamaniu i kradzieży wrócił ponownie do tego samego kościoła w Sopocie, gdzie próbował ukraść skarbonkę z przytwierdzonym do niej aniołem i gotówką w kwocie dwóch złotych i 50 groszy. Kradzież udaremnił pracownik parafii.

27 stycznia na policję zgłosił się proboszcz jednej z parafii i powiadomił o próbie kradzieży skarbonki. Sam przytwierdzonym do niej anioł jest wart 1300 złotych, natomiast w jej wnętrzu znajdował się wówczas bilon w kwocie dwóch złotych i 50 groszy.

Do zdarzenia miało dojść dwa dni wcześniej. Do kradzieży nie doszło, dzięki postawie pracownika parafii, który był świadkiem sytuacji i odzyskał skarbonkę.

Grozi mu 7,5 roku więzienia

W ostatni poniedziałek, około 3 nad ranem, patrolujący Sopot policjanci zauważyli poszukiwanego mężczyznę na ulicy i zatrzymali go.

- Jeszcze tego samego dnia na podstawie zebranych dowodów podejrzany usłyszał zarzut usiłowania kradzieży skarbonki w warunkach powrotu do przestępstwa, do którego się przyznał - przekazała podkom. Lucyna Rekowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

Następnie policjanci doprowadzili 59-latka do prokuratury na dalsze czynności procesowe. Prokurator przesłuchał podejrzanego i zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Za swoje postępowanie recydywista poniesie odpowiedzialność karną przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym za usiłowanie kradzieży w warunkach recydywy grozi kara do nawet 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

- Policjanci ustalili też, że mężczyzna ma na swoim koncie kilka wykroczeń dotyczących kradzieży mienia i próby kradzieży mienia, do których doszło w ostatnim czasie na terenie miasta. Za te czyny 59-latek również odpowie przed sądem - poinformowała podkom. Rekowska.

Wcześniej okradł ten sam kościół

Przypomnijmy, że na początku stycznia mężczyzna również był w tym samym kościele. Wówczas także włamał się do skarbonki, z której zabrał 50 złotych. Co gorsza, uderzając nią o podłogę zniszczył przytwierdzoną do niej figurę anioła.