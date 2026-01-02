Pożar w hali garażowej. Ewakuowano 80 osób

Do zdarzenia doszło w Sopocie Źródło: Google Earth

Jak powiedział nam st. kpt. Jakub Friedenberger, rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, służby o godzinie 6.38 dostały zgłoszenie o pożarze w hali garażowej w budynku wielorodzinnym przy ulicy Łokietka w Sopocie.

Jak przekazał nam mł. ogn. Michał Korol z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie, ewakuowano 80 osób. Nikt nie odniósł obrażeń.

- Z informacji, które mam, wiemy, że spaleniu uległ jeden samochód. Co do dalszych zniszczeń ciężko rokować - dodał.

Działania na miejscu

Do pożaru zadysponowano 12 zastępów straży pożarnej.

- W tej chwili pożar jest ugaszony, oddymiamy halę - przekazał nam po godzinie 8 Korol.

