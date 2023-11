Sopot czeka na komisarza, mieszkańcy mogą nie dostać świadczeń socjalnych

Miał być komisarz, który przejmie władzę w Sopocie, ale mija już miesiąc, a wciąż go nie ma. Jak alarmują samorządowcy, miastu grozi przez to wstrzymanie wypłat świadczeń społecznych takich jak 500 plus. Bo rządzący teraz Sopotem sekretarz nie ma uprawnień, by przesuwać środki budżetowe.

Dotychczasowy prezydent Sopotu Jacek Karnowski startował z listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i otrzymał mandat poselski. Z chwilą ogłoszenia wyniku wyborów przestał pełnić swoje dotychczasowe funkcje, a wraz z nim wszyscy jego zastępcy.

Podobny problem występuje w Inowrocławiu, Pile czy Tychach, czyli w miastach, w których prezydenci miast również zostali wybrani do parlamentu. Teraz miasta te czekają na komisarzy, których powołuje premier na wniosek wojewodów. Do tego czasu miastem zarządza sekretarz miasta, ale jego kompetencje w tym zarządzaniu są ograniczone, co oznacza, że nie wszystkie decyzje może podejmować.

Sopot TVN24

MOPS nie ma pieniędzy

Tymczasem minął już niemal miesiąc od wyborów parlamentarnych. Dla Sopotu brak decyzji premiera w tej sprawie może teraz skutkować wstrzymaniem wypłat świadczeń socjalnych. Środki na ten cel muszą być bowiem przesunięte w ramach budżetu, a takich kompetencji nie ma zarządzający miastem sekretarz. Pieniądze na 500 plus z poprzedniej transzy, którymi dysponuje MOPS, wystarczy tylko dla 1/3 mieszkańców.

O sytuacji już wcześniej alarmował sekretarz miasta Wojciech Zemła. Ponownie zwracał się do premiera Mateusza Morawieckiego o pilne wyznaczenie osoby komisarza. - Na dziś sytuacja w Sopocie jest taka, że pieniądze, którymi na ten cel dysponuje MOPS wyczerpią się w ciągu dwóch dni. Przesunięcie pieniędzy w ramach budżetu jest więc pilne i konieczne - wyjaśniał.

Sopocianie zawsze otrzymywali 500 plus do 15 listopada. Środki są u wojewody, ale potrzeba podpisu osoby z kompetencjami, aby je uruchomić. Brakuje środków też na wnioski na opiekę wytchnieniową.

Te najbardziej pilne w tej chwili w Sopocie to kwestia zasiłków socjalnych będących w dyspozycji na przykład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Przepis stanowi bowiem, że do wyłącznej kompetencji prezydenta pozostaje złożenie do rady miasta Sopotu projektu uchwały o zmianach w budżecie miasta Sopotu. No i tutaj faktycznie jesteśmy w momencie, kiedy bardzo potrzebujemy komisarza, tylko po to, żeby w pierwszej kolejności taki wniosek do rady miasta Sopotu złożył - powiedział reporterowi TVN24 Zemła.

Premier ma czas

Do kiedy premier Mateusz Morawiecki ma czas na powołanie komisarza? Jak informują sopoccy urzędnicy, ustawa o samorządzie tego nie reguluje. Nie ma tam nawet określenia "niezwłocznie".

Urzędnicy mówią wprost: te przepisy są do zmiany, bo to po prostu grozi paraliżem w pracy samorządów.

Decyzje, których nie można podejmować, to na przykład decyzje o zmianach w uchwałach budżetowych, podpisywanie umów z firmami, które mają przeprowadzać bieżące remonty na terenie miast czy gmin czy też prowadzić duże inwestycje.

- Praktycznie uniemożliwia to podpisywanie jakichkolwiek umów pomiędzy miastem, urzędem a kontrahentami. Wyłączną kompetencją prezydenta jest również możliwość składania projektów uchwał dotyczących budżetu Miasta Sopotu. Nie ma możliwości realizacji tej inicjatywy w inny sposób. Ponadto prezydent jest bezpośrednim przełożonym dyrektorów wszystkich jednostek organizacyjnych - zatrudnia, zwalnia, podpisuje urlopy. Te uprawnienia również nie mogą być scedowane na kogokolwiek innego - wymieniał 9 listopada Zemła

Dwa tygodnie temu w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku zapewniano, że do końca tygodnia sprawa powołania komisarza będzie załatwiona. Po ponownym apelu sekretarza miasta z 9 listopada, rzecznik rządu Piotr Müller zapewniał, że decyzje dotyczące komisarzy zostaną podjęte w czwartek lub piątek.

Tego terminu także nie dotrzymano.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:FC/ tam

Źródło: tvn24.pl