Trójmiasto

Kradzież figurki Jezusa z szopki bożonarodzeniowej. Policja odwołała poszukiwania

Policja poszukiwała sprawców kradzieży figurki Jezusa
Sopot
Źródło: Google Maps
Policjanci z Sopotu poszukiwali sprawców kradzieży figurki Jezusa z szopki bożonarodzeniowej znajdującej się przed jednym z kościołów. Mundurowi opublikowali wizerunki dwóch osób. Teraz informują, że poszukiwania zostały zakończone, ale nie dlatego, że odnaleziono sprawców.

Do zdarzenia miało dojść w nocy 29 grudnia 2025 roku. Jak poinformowała w styczniu 2026 roku sopocka policja, ktoś ukradł z szopki bożonarodzeniowej znajdującej się przed kościołem pod wezwaniem Świętego Jerzego figurkę Jezusa.

Wartość skradzionej figurki wyceniono na 2,5 tysiąca złotych.

"Z ustaleń policjantów wynika, że w dniu 29 grudnia 2025 roku około godz. 23 sprawcy zabrali z szopki bożonarodzeniowej znajdującej się w centrum miasta figurkę przedstawiającą postać Jezusa" - podała Komenda Miejska Policji w Sopocie.

Policja poszukiwała sprawców kradzieży figurki Jezusa
Policja poszukiwała sprawców kradzieży figurki Jezusa
Źródło: KMP Sopot

Poszukiwania zakończono

Mundurowi opublikowali wizerunki osób mogących mieć związek z kradzieżą.

W środę (4 lutego) mł. asp. Radosław Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie poinformował tvn24.pl, że poszukiwania odwołano, ale nie z powodu odnalezienia sprawców. Na tę chwilę nie mógł jednak udzielić więcej informacji. Szczegóły mamy poznać w czwartek (5 lutego).

pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: mm, MAK/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Sopot

