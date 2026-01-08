Kradzież figurki Jezusa z szopki bożonarodzeniowej. Policja odwołała poszukiwania

Sopot Źródło: Google Maps

Do zdarzenia miało dojść w nocy 29 grudnia 2025 roku. Jak poinformowała w styczniu 2026 roku sopocka policja, ktoś ukradł z szopki bożonarodzeniowej znajdującej się przed kościołem pod wezwaniem Świętego Jerzego figurkę Jezusa.

Wartość skradzionej figurki wyceniono na 2,5 tysiąca złotych.

"Z ustaleń policjantów wynika, że w dniu 29 grudnia 2025 roku około godz. 23 sprawcy zabrali z szopki bożonarodzeniowej znajdującej się w centrum miasta figurkę przedstawiającą postać Jezusa" - podała Komenda Miejska Policji w Sopocie.

Policja poszukiwała sprawców kradzieży figurki Jezusa Źródło: KMP Sopot

Poszukiwania zakończono

Mundurowi opublikowali wizerunki osób mogących mieć związek z kradzieżą.

W środę (4 lutego) mł. asp. Radosław Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie poinformował tvn24.pl, że poszukiwania odwołano, ale nie z powodu odnalezienia sprawców. Na tę chwilę nie mógł jednak udzielić więcej informacji. Szczegóły mamy poznać w czwartek (5 lutego).

