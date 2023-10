Jacek Karnowski ściął włosy. Dotrzymał obietnicy wyborczej

Kto zastąpi prezydenta Sopotu?

W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim zapowiedziała, że po ewentualnym wyborze Karnowskiego do Sejmu, zamierza ubiegać się o urząd prezydenta miasta. Do przyszłych wyborów samorządowych będzie musiał zastąpić go jednak komisarz. Powołuje go premier na wniosek wojewody.