77-latek doprowadził do kolizji, dostał mandaty na 6,5 tysiąca złotych

"Panie, od grudnia proszę nosić lekki makijaż, by motywować nasz zespół" - taką wiadomość szef jednej z chińskich firm wysłał do kilkuset swoich pracowników. Sprawa po ujawnieniu wywołała "falę gniewu" w chińskich mediach społecznościowych. Mężczyzna, do którego dotarły lokalne media stwierdził, że w jego firmie pracują głównie mężczyźni, tłumaczył się też, że jego wiadomość była tylko "żartem".