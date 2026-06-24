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Trójmiasto

Czteroletnie dziecko wymagało pilnej pomocy. Policjanci przewieźli je do szpitala

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4-letnie dziecko wymagało pilnej pomocy. Policjanci przewieźli je do szpitala
17.01.2023 | Żywienie dojelitowe ratuje życie wielu pacjentom. Na czym polega?
Źródło wideo: Marek Nowicki | Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: KMP Sopot
W centrum Sopotu doszło do interwencji, w której liczyły się minuty. Czteroletni chłopiec wymagał pilnej pomocy medycznej, a policjanci zdecydowali o transporcie radiowozem, co pozwoliło na szybkie dotarcie do szpitala

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 16. Do patrolu policji w rejonie Placu Przyjaciół Sopotu podbiegła opiekunka wycieczki, informując, że jeden z jej podopiecznych potrzebuje pilnej pomocy medycznej.

Jak się okazało, u czteroletniego chłopca doszło do przemieszczenia portu PEG, wykorzystywanego do karmienia dojelitowego. Dziecko odczuwało silny ból i wymagało natychmiastowej interwencji. Ze względu na możliwe opóźnienie w przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego, policjanci zdecydowali o jego pilnym transporcie do szpitala.

- Na miejscu znajdowało się wiele osób, a duże natężenie ruchu turystycznego oraz tłum zgromadzony wokół dziecka uniemożliwiały podjęcie innych skutecznych działań - poinformował mł. asp. Radosław Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

Funkcjonariusze przewieźli chłopca radiowozem z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Dzięki temu czterolatek w krótkim czasie trafił pod opiekę lekarzy.

Czterolatek trafił do szpitala dzięki interwencji policjantów
Czterolatek trafił do szpitala dzięki interwencji policjantów
Źródło zdjęcia: KMP Sopot

Jak podkreśliła policja, decyzja o natychmiastowym transporcie była wynikiem oceny stanu dziecka dokonanej na miejscu przez jednego z funkcjonariuszy.

- W jego ocenie sytuacja wymagała błyskawicznego transportu do szpitala ze względu na odczuwany przez chłopca ból oraz ryzyko wystąpienia powikłań - dodał Jaśkiewicz.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
SopotdzieciPolicja
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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