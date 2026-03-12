Brasswood Festival po raz szósty w Trójmieście (wideorelacja z 2024 roku) Źródło: Brasswood Festival 2025 - materiały prasowe

Siódma edycja Brasswood Festival odbędzie się w nowej formule. Wydarzenie zaplanowane na 12 września w Operze Leśnej w Sopocie będzie poświęcone muzyce filmowej i odbędzie się pod nazwą Brasswood Soundtracks.

- Przez wiele lat szukaliśmy swojej tożsamości jako festiwal. Zaczynaliśmy od world music i muzyki akustycznej. Dziś wiem, że najlepsze, co mogę dać naszej publiczności, to właśnie muzyka filmowa - mówi Łukasz L.U.C. Rostkowski, dyrektor artystyczny wydarzenia i kompozytor muzyki do filmu "Chłopi". Jak dodaje, festiwal ma być przestrzenią zarówno do spotkań z uznanymi twórcami muzyki filmowej, jak i prezentacji twórczości młodszych kompozytorów. Oprócz dużych koncertów orkiestrowych zaplanowano także kameralne występy akustyczne bez nagłośnienia.

Wydarzenie ma rozwijać się jako międzynarodowy festiwal prezentujący ścieżki dźwiękowe z filmów, seriali i gier. W programie znajdą się koncerty orkiestr specjalizujących się w muzyce filmowej, a także spotkania z kompozytorami, reżyserami i producentami, panele branżowe oraz warsztaty poświęcone światu filmu.

Co czeka publiczność w Sopocie?

Zaprezentowano już pierwszą część programu w ramach modułu Polish Master Shots, poświęconego polskiej muzyce filmowej. Wśród zapowiedzianych projektów znalazły się:

koncert muzyki z serialu Netflix "1670" autorstwa Jerzego Rogiewicza w wykonaniu Rebel Babel Film Orchestra i Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot;

koncert zespołu Percival z muzyką z gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" oraz serialu "The Witcher";

orkiestrowe wykonanie muzyki z filmu "Chłopi" pod batutą Łukasza L.U.C. Rostkowskiego;

nowa interpretacja muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza z filmu "Janosik".

Za oprawę muzyczną festiwalu odpowiadać będą m.in. Rebel Babel Film Orchestra oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot.

Organizatorzy zapowiadają, że w kolejnych tygodniach ogłoszą następne elementy programu, w tym międzynarodowych twórców i produkcje.

Opracowała Natalia Grzybowska