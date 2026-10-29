Trójmiasto Strażak uratował szczeniaczki z pogorzeliska. Pożar przeczekały pod łóżkiem Damian Nowicki |

Strażak uratował szczeniaczki z pogorzeliska. Pożar przeczekały pod łóżkiem Źródło wideo: OSP KSRG Małdyty Źródło zdj. gł.: OSP KSRG Małdyty

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Do zdarzenia doszło w środę 28 października w miejscowości Sople (województwo warmińsko-mazurskie). We wczesnych godzinach porannych strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Małdytach zostali poinformowani o pożarze całorocznego, drewnianego domu.

Strażak uratował szczeniaczki z pogorzeliska. Pożar przeczekały pod łóżkiem Źródło zdjęcia: OSP KSRG Małdyty

Do akcji zadysponowano kilka zastępów, między innymi Ochotniczej Straży Pożarnej z Szymonowa i Jarnołtowa, a także strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Morągu. Na miejscu pracowali również policjanci.

- Na miejscu zastano budynek całkowicie objęty pożarem. Podaliśmy cztery prądy gaśnicze wody - przekazał młodszy brygadzista Łukasz Zaniewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

Strażacy odnaleźli szczeniaki w spalonym budynku

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a jeszcze przed dotarciem wozów strażackich z obiektu wydostały się dwie osoby. W takcie akcji mieszkańcy informowali, że w środku wciąż znajdują się cztery szczeniaki. Gdy udało się ugasić ogień, strażacy zaczęli przeszukiwać pogorzelisko.

Strażak uratował szczeniaczki z pogorzeliska Źródło zdjęcia: OSP KSRG Małdyty

Po pewnym czasie jeden z druhów znalazł cztery mocno wystraszone i przemoczone szczeniaczki. Okazało się, że psy ukryły się pod łóżkiem i przetrwały. Strażacy udzielili im pierwszej pomocy i otoczyli opieką.

- Szczeniaki udało się odnaleźć i w stanie stabilnym zostały przekazane właścicielom po zakończeniu działań ratowniczych - przekazał Zaniewski.