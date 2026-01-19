Uciekając przed policją, uderzył autem w drzewo

Uciekając przed policją spowodował kolizję. Był poszukiwany i miał zakaz prowadzenia Źródło: KPP Bytów

W niedzielne popołudnie policjanci ruchu drogowego patrolujący okolice Somin (woj. pomorskie) zwrócili uwagę na kierowcę volkswagena polo, który na widok radiowozu nagle zmienił kierunek jazdy. Funkcjonariusze wydali sygnały do zatrzymania, jednak mężczyzna gwałtownie przyspieszył i podjął ucieczkę. Po około dwóch kilometrach pościgu kierowca skręcił w drogę leśną, gdzie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Następnie próbował uciekać pieszo, lecz został szybko obezwładniony przez policjantów.

Kierujący stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo Źródło: KPP Bytów

Uciekał, bo nie chciał trafić do więzienia

- 28-latek tłumaczył, że powodem jego ucieczki jest wyrok więzienia, przed którym się ukrywa. Po sprawdzeniu w systemie potwierdziło się, że jest poszukiwany, a dodatkowo posiada zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie pół promila alkoholu. Ponadto w trakcie sprawdzania pojazdu, którym kierował policjanci w schowku odnaleźli woreczek strunowy z marihuaną - przyznał, że również ją zażywał - przekazała Komenda Powiatowej Policji w Bytowie.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi, skąd następnie zostanie przewieziony do zakładu karnego w celu odbycia wcześniej zasądzonego wyroku. Odpowie także za nowe przestępstwa, za które grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Google Maps

