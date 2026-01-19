Logo strona główna
Trójmiasto

Uciekając przed policją, uderzył autem w drzewo

Uciekając przed policją spowodował kolizję
Uciekając przed policją spowodował kolizję. Był poszukiwany i miał zakaz prowadzenia
Źródło: KPP Bytów
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie w okolicach Somin (woj. pomorskie), gdzie policjanci ruchu drogowego zatrzymali 28-latka po krótkim pościgu zakończonym uderzeniem autem w drzewo. Mężczyzna był poszukiwany, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i odpowie za szereg popełnionych przestępstw, za które grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

W niedzielne popołudnie policjanci ruchu drogowego patrolujący okolice Somin (woj. pomorskie) zwrócili uwagę na kierowcę volkswagena polo, który na widok radiowozu nagle zmienił kierunek jazdy. Funkcjonariusze wydali sygnały do zatrzymania, jednak mężczyzna gwałtownie przyspieszył i podjął ucieczkę. Po około dwóch kilometrach pościgu kierowca skręcił w drogę leśną, gdzie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Następnie próbował uciekać pieszo, lecz został szybko obezwładniony przez policjantów.

Kierujący stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo
Kierujący stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo
Źródło: KPP Bytów

Uciekał, bo nie chciał trafić do więzienia

- 28-latek tłumaczył, że powodem jego ucieczki jest wyrok więzienia, przed którym się ukrywa. Po sprawdzeniu w systemie potwierdziło się, że jest poszukiwany, a dodatkowo posiada zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie pół promila alkoholu. Ponadto w trakcie sprawdzania pojazdu, którym kierował policjanci w schowku odnaleźli woreczek strunowy z marihuaną - przyznał, że również ją zażywał - przekazała Komenda Powiatowej Policji w Bytowie.

Ucieczka przed kontrolą drogową
Uciekał przed policją. Zderzył się z ciężarówką. Nagranie
WARSZAWA
Najpierw zatrzymano kierowcę, potem dwie kobiety
Najpierw kradzież, potem pościg. Nagranie
Lubuskie
Poscig zakończył się dachowaniem
Sześć osób w szpitalu po pościgu. 22-latek z zarzutami
Kielce

Mężczyzna trafił do policyjnej celi, skąd następnie zostanie przewieziony do zakładu karnego w celu odbycia wcześniej zasądzonego wyroku. Odpowie także za nowe przestępstwa, za które grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Google Maps
Wypadek na Grochowskiej

Wypadek w Warszawie, auto wjechało w pieszych. Wydanie specjalne w TVN24
Wypadek na Grochowskiej
Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: KPP Bytów, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KPP Bytów

Policja Pomorze Pościgi Drogi w Polsce
