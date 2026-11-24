Trójmiasto Śmierć 8-letniego Kamila z Częstochowy. Prokuratura zaskarżyła wyrok Damian Nowicki |

Prokurator Marciniak komentuje apelację do wyroku w sprawie zabójstwa 8-letniego Kamila Źródło wideo: tvn24.pl

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Sprawa dotyczy wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z maja tego roku. Sąd uznał wówczas głównego oskarżonego, ojczyma chłopca Dawida B., winnym między innymi pobicia i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć dziecka. Zarzucano mu także znęcanie się nad Kamilem i jego bratem Fabianem oraz nad czworgiem pozostałych dzieci.

Sąd skazał go na karę łączną 25 lat więzienia, nie dopatrując się jednak znamion zabójstwa i uniewinniając go od zarzutu molestowania seksualnego małoletniej poniżej 15. roku życia.

Matkę chłopca, Magdalenę B., sąd skazał na 16 lat więzienia za pomocnictwo w znęcaniu się oraz znęcanie nad synami. Z kolei krewni kobiety - Aneta J. i Wojciech J. - za nieudzielenie pomocy dziecku w stanie bezpośredniego zagrożenia życia usłyszeli wyroki odpowiednio 10 i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz kary grzywny.

Gdańska prokuratura złożyła apelację do wyroku

Jak przekazał we wtorek 24 listopada rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prokurator Mariusz Marciniak, po otrzymaniu 6 listopada pisemnego uzasadnienia wyroku, prokurator 20 listopada skierował apelację do Sądu Apelacyjnego w Katowicach za pośrednictwem sądu w Częstochowie.

Śledczy kwestionują zarówno kwalifikację prawną czynów przypisanych Dawidowi B. i Magdalenie B., jak i wymiar kar orzeczonych wobec wszystkich oskarżonych. W ocenie prokuratury sąd błędnie przyjął, że Dawid B. nie działał z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia 8-latka. Prokuratura podtrzymuje stanowisko z aktu oskarżenia, w którym zarzuciła mężczyźnie zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w warunkach recydywy, a matce dziecka - pomocnictwo w zabójstwie poprzez tolerowanie przemocy i niepodjęcie działań ratujących syna.

Prokurator wniósł o zmianę wyroku przez sąd odwoławczy, zmianę kwalifikacji prawnej czynów obojga głównych oskarżonych oraz wymierzenie znacznie surowszych kar całej czwórce. Ze względów proceduralnych prokuratura nie ujawnia na tym etapie konkretnego wymiaru kar, o jaki wnioskuje w apelacji. Jednocześnie śledczy domagają się uchylenia wyroku w części uniewinniającej Dawida B. od zarzutu molestowania seksualnego i przekazania tego wątku do ponownego rozpoznania sądowi w Częstochowie.

"Niebywałe okrucieństwo"

Sprawa Kamila M. z Częstochowy to jedna z najbardziej bulwersujących historii w Polsce w ostatnich latach. Ośmiolatek zmarł 8 maja 2023 roku w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka po 35 dniach walki o życie. Trafił do szpitala 3 kwietnia 2023 roku po zgłoszeniu złożonym przez biologicznego ojca.

Ze śledztwa wynika, że ojczym chłopca, Dawid B., przez kilka lat znęcał się nad nim. Przed śmiercią miał oblać go wrzątkiem i rzucić na rozgrzany piec węglowy, powodując rozległe oparzenia głowy, klatki piersiowej i kończyn.

Sprawa zbulwersowała społeczeństwo i stała się przyczynkiem do zmian w prawie.