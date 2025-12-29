Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Zadał kuzynowi ponad 240 ciosów nożem. Nie odpowie za zabójstwo

Sąd (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Słupsku (Pomorskie)
Źródło: Google Earth
Sąd umorzył postępowanie wobec 69-letniego Leszka Ł. oskarżonego o zabójstwo kuzyna w 2020 roku. Mężczyzna został wcześniej skazany na siedem lat więzienia. Teraz sąd apelacyjny uznał jednak, że w chwili zbrodni Leszek Ł. był niepoczytalny.

Wyrok zapadł w poniedziałek przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku. Chodzi o sprawę 69-letniego Leszka Ł. ze Słupska oskarżonego o zabójstwo kuzyna. Do tragedii doszło 7 kwietnia 2020 roku w mieszkaniu Jerzego K.

Tego dnia Jerzy K. razem z Leszkiem Ł. wspólnie pili wódkę i piwo. W pewnym momencie pomiędzy kuzynostwem doszło do kłótni, której tłem były rozliczenia finansowe.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Leszek Ł. zadał Jerzemu K. nie mniej niż 240 ciosów nożem, powodując w ten sposób rany głowy, szyi, pleców, pośladków oraz rąk i nóg, przy czym 61 z nich były ranami ciętymi, a 179 ranami kłutymi.

Mężczyzna odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, groziło mu dożywocie.

Był niepoczytalny

W lutym 2023 roku Sąd Okręgowy w Słupsku skazał K. na siedem lat więzienia za zabójstwo w afekcie. Prokuratura chciała dożywocia. Apelacje od wyroku wywiedli obrońca i prokurator.

Jak przekazała w poniedziałek Anna Kanabaj–Michniewicz, rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, w poniedziałek sąd zmienił zaskarżony wyrok - "ustalił, iż Leszek Ł. z powodu zakłócenia czynności psychicznych pod postacią ostrej reakcji na stres z zaburzeniami świadomości nie mógł w czasie tego czynu rozpoznać jego znaczenia i pokierować swoim postępowaniem" i umorzył postępowanie.

Postanowienie jest prawomocne.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
SłupskWyroki sądowe w Polsce
Czytaj także:
29 2000 kropka cl-0032
"Nie pierwszy raz zagranica się zastanawia, z kim w Polsce rozmawiać". W "Kropce nad i" o telefonie z USA
Polska
Swoim autem od razu przyciągnął uwagę policjantów
Udekorował auto jak choinkę. Skończyło się mandatem
WARSZAWA
Śnieg, noc, opady
Noc z zawiejami i zamieciami. W mocy pomarańczowe alarmy
METEO
pc
Czy rząd otrzymał notatkę z Pałacu? "Czekamy na nią z wytęsknieniem"
Polska
shutterstock_2594645557
Tak zmieni się latanie w 2026 roku
BIZNES
imageTitle
Przedwczesna radość. Dyskwalifikacja zamiast drugiego miejsca
EUROSPORT
Leżał w rowie, w jego domu ukrywał się poszukiwany (zdj. ilustracyjne)
Leżał w rowie, odwieźli go do domu. Tam ukrywał się poszukiwany 30-latek
WARSZAWA
Żywność ultraprzetworzona
Prawie połowa z nas musi zmienić dietę, jeśli chcemy uratować klimat
METEO
imageTitle
"W Garmisch-Partenkirchen będzie troszeczkę łatwiej"
EUROSPORT
Czołgi Leopard 2 stacjonujące na Łotwie
Rosja "zmieniła zachowanie". "Wielowarstwowe podejście"
imageTitle
Nowa rzeczywistość Tomasiaka. "Aż tak bardzo się tym nie przejmowałem"
EUROSPORT
elektrownia Konin, ZE PAK
Trzęsienie we władzach ZE PAK. Odchodzi Walendziak, przychodzi Grad
BIZNES
Pożar altany na Bemowie
Altana na ogródkach działkowych stanęła w ogniu
WARSZAWA
Władysław Kosiniak-Kamysz i Tomasz Siemoniak
Ministrowie chcą spotkania z prezydentem. Jest odpowiedź rzecznika
Polska
Apelują o rezygnację z fajerwerków podczas zabaw sylwestrowych
"Huczna zabawa nie jest warta traumy zwierząt"
WARSZAWA
imageTitle
Nigeryjskie serce, brytyjskie złoto i cudowne ocalenie. Historia Anthony'ego Joshuy
EUROSPORT
Brigitte Bardot
Tu spocznie Brigitte Bardot. Przed śmiercią zmieniła swoją wolę
Kultura i styl
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Gruba warstwa śniegu przykryje część kraju
METEO
Karol Nawrocki i Marcin Przydacz
Oto co Nawrocki powiedział Trumpowi
Polska
imageTitle
Fenomenalny Słoweniec zmiażdżył konkurencję. Udany debiut Tomasiaka
EUROSPORT
Pożar kościoła w Lublinie
Po pożarze dachu świątynia grozi zawaleniem
Lublin
PG Silesia, przedsiębiorstwo górnicze
Protest górników. Jest porozumienie
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
Zełenski odrzuca oskarżenia o "atak na rezydencję" Putina. "Kompletne kłamstwo"
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Od stycznia zmiany w Strefie Czystego Transportu
WARSZAWA
GettyImages-2253939085aa
Pierwszy konkurs TCS za nami. To on wygrał w Oberstdorfie (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
pilot tv telewizor shutterstock_568947829
Po skargach KRRiT wzywa do zaprzestania emisji reklamy piwa
Kultura i styl
Małgorzata Manowska
I prezes Sądu Najwyższego zaskarżyła decyzję o odmowie przyjęcia jej zażalenia
Wrocław
samolot
Loty posłów po Polsce kosztowały miliony. Mamy wykaz od początku kadencji
Zespół autorów
Mikołaj GątkiewiczMikołaj StępieńMonika Winiarska
imageTitle
Przebudzenia nie było. Katastrofa Żyły w Oberstdorfie
EUROSPORT
28 min
pc
Kto najwięcej latał na koszt podatnika? Przedstawiamy pięciu posłów rekordzistów
WITajcie w mojej bańce

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica