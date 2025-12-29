Zadał kuzynowi ponad 240 ciosów nożem. Nie odpowie za zabójstwo

Do zdarzenia doszło w Słupsku (Pomorskie) Źródło: Google Earth

Wyrok zapadł w poniedziałek przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku. Chodzi o sprawę 69-letniego Leszka Ł. ze Słupska oskarżonego o zabójstwo kuzyna. Do tragedii doszło 7 kwietnia 2020 roku w mieszkaniu Jerzego K.

Tego dnia Jerzy K. razem z Leszkiem Ł. wspólnie pili wódkę i piwo. W pewnym momencie pomiędzy kuzynostwem doszło do kłótni, której tłem były rozliczenia finansowe.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Leszek Ł. zadał Jerzemu K. nie mniej niż 240 ciosów nożem, powodując w ten sposób rany głowy, szyi, pleców, pośladków oraz rąk i nóg, przy czym 61 z nich były ranami ciętymi, a 179 ranami kłutymi.

Mężczyzna odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, groziło mu dożywocie.

Był niepoczytalny

W lutym 2023 roku Sąd Okręgowy w Słupsku skazał K. na siedem lat więzienia za zabójstwo w afekcie. Prokuratura chciała dożywocia. Apelacje od wyroku wywiedli obrońca i prokurator.

Jak przekazała w poniedziałek Anna Kanabaj–Michniewicz, rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, w poniedziałek sąd zmienił zaskarżony wyrok - "ustalił, iż Leszek Ł. z powodu zakłócenia czynności psychicznych pod postacią ostrej reakcji na stres z zaburzeniami świadomości nie mógł w czasie tego czynu rozpoznać jego znaczenia i pokierować swoim postępowaniem" i umorzył postępowanie.

Postanowienie jest prawomocne.

