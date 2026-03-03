Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Słupsk

Zabił współlokatora, ciało poćwiartował i zakopał w parku. Zbadają go psychiatrzy

Alan R. doprowadzony do sądu
Zabójstwo w Słupsku. W parku znaleziono poćwiartowane ciało
Źródło: TVN24
Sąd Okręgowy w Słupsku zarządził czterotygodniową obserwację psychiatryczną Alana G. podejrzanego o zabójstwo i poćwiartowanie zwłok współlokatora w Słupsku. Przedłużył też tymczasowy areszt o kolejne trzy miesiące.

O przeprowadzenie czterotygodniowej obserwacji psychiatrycznej podejrzanego Alana G. i przedłużenie stosowania wobec niego tymczasowego aresztowania wystąpiła do sądu z wnioskiem prowadząca śledztwo Prokuratura Okręgowa w Słupsku, o czym informował 17 lutego jej rzecznik prokurator Paweł Wnuk.

Przekazał wówczas, że konieczność przeprowadzenia obserwacji wskazali biegli psychiatrzy, którzy po jednorazowym badaniu Alana G., nie wydali jednoznacznej opinii o jego poczytalności.

Prokurator Wnuk we wtorek poinformował, że Sąd Okręgowy w Słupsku przychylił się do wniosku prokuratury. Zarządził obserwację podejrzanego i przedłużył mu tymczasowy areszt do 30 maja.

Alan R. doprowadzony do sądu
Alan R. doprowadzony do sądu
Źródło: TVN24

Alan G. przyznaje się do zbrodni

Alan G. podczas posiedzenia sądu, w obecności obrońcy, podtrzymał złożone w prokuraturze wyjaśnienia. - Oświadczył także, że znana jest mu treść stawianych zarzutów, że są one dla niego zrozumiałe oraz że przyznaje się do ich popełnienia w całości - przekazał prokurator Wnuk.

Do zabójstwa 31-letniego Mateusza D. doszło 24 listopada 2025 r. w jednym z mieszkań w Słupsku (woj. pomorskie). Mężczyzna wynajmował je razem z podejrzanym o zbrodnię 19-letnim Alanem G. Jak wynika z ustaleń śledztwa, G. najpierw w łazience zadał 31-latkowi pięć śmiertelnych ciosów w okolice serca, a następnie nożami kuchennymi poćwiartował jego ciało. Rozczłonkowane umieścił w workach i w walizce przeniósł do Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Tam zakopał, a walizkę spalił.

Po zabójstwie 19-latek użył telefonu ofiary. Do matki Mateusza D. wysłał wiadomość z żądaniem 100 tysięcy złotych w zamian za jego uwolnienie.

Zgłosił się do komendy z fałszywym zawiadomieniem

Alan G. 1 grudnia 2025 r. sam zgłosił się na Komendę Miejską Policji w Słupsku. Złożył fałszywe zawiadomienie o przestępstwie i fałszywe zeznania na temat rozboju, którego na nim miał się dopuścić rzekomo Mateusz D. Jeszcze tego samego dnia 19-latek został zatrzymany. Policja ustaliła miejsce ukrycia zwłok Mateusza D., którego zaginięcie kilka dni wcześniej zgłosili rodzina i znajomi z pracy.

4 grudnia Alan G. usłyszał trzy zarzuty: zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Mateusza D. ze zbezczeszczeniem jego zwłok, usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz fałszywego zawiadomienia o przestępstwie. Został tymczasowo aresztowany.

Ludzka ręka przy śmietniku

17 grudnia 2025 r. przy śmietniku przy ul. Moniuszki w Słupsku została znaleziona lewa ręka ludzka. Prokuratura, informując dzień później o znalezisku, przekazała, że w celu ustalenia, do kogo należała ręka, powołany zostanie biegły z zakresu badań DNA. Badania potwierdziły, że to ręka Mateusza D. Ustalenia te prokuratura podała 4 lutego 2026 r.

Za popełnienie zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem grozi dożywocie.

Rozczłonkowane ciało odkryto w parku
Rozczłonkowane ciało odkryto w parku
Źródło: Konrad Grajczak
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wiadomo, do kogo należała ludzka ręka znaleziona na śmietniku w Słupsku

Wiadomo, do kogo należała ludzka ręka znaleziona na śmietniku w Słupsku

Zabił, ciało poćwiartował w łazience, przeniósł w walizce i zakopał w parku. Areszt dla 19-latka

Zabił, ciało poćwiartował w łazience, przeniósł w walizce i zakopał w parku. Areszt dla 19-latka

OGLĄDAJ: Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24
ingest-08_20260303110142(1804)_aac-0001

Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24

ingest-08_20260303110142(1804)_aac-0001
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
ZabójstwoSłupskProkuraturawojewództwo pomorskie
Czytaj także:
Akcja Żaba w Karkonoszech
Rusza akcja "Żaba", będą ratować płazy
Wrocław
Butelkomat
Ukradł butelki warte 50 groszy, grozi mu 15 lat więzienia
Katowice
imageTitle
Media: Ronaldo opuścił Arabię Saudyjską
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
Trump: Iran chce rozmawiać, ale powiedziałem, że jest za późno
RELACJA
Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Iran zamyka Cieśninę Ormuz. Ceny ropy i LNG w górę, Azja pod presją
BIZNES
W sprawie oszustwa zatrzymane zostały trzy osoby
Areszty po brutalnym pobiciu na stacji benzynowej
WARSZAWA
Grupa Psycho Fans na trybunach
Prokurator i obrońca nie mogli wrócić z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Proces odroczony
Katowice
pogrzeb shutterstock_1178969077
Parlament zezwolił na kremację wodną. Pierwsze planowane są na ten rok
Świat
Krokodyl australijski
Myśleli, że to wytwór sztucznej inteligencji. "Odbieramy mnóstwo telefonów"
METEO
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
"Jaszczur" i "Ludwiczek" z kolejnym aktem oskarżenia. Za nienawiść wobec Żydów
Rzeszów
pap_20260301_40K
Polska w parasolu nuklearnym? Generał wyjaśnia, co to dla nas oznacza
Prezydent Trump podpisuje krawat Troya Nehlsa, republikańskiego kongresmana z Teksasu
To może być pierwsza taka zmiana w Kongresie. Trump zgodził się po 15 minutach
Świat
"Uwaga kierowcy!"
"Uwaga kierowcy!", "tankuj teraz!". W tej akcji grają na strachu
Michał Istel
01 1230 lotnisko chopina-0041
Z Wietnamu do Polski okrężną drogą. Polacy walczą o powrót do domu
BIZNES
Teheran, Iran (03.03.2026)
Rośnie liczba ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie
Świat
imageTitle
Gwiazda NBA wraca do korzeni. Wembanyama chce zmieniać francuską koszykówkę
EUROSPORT
Donald Tusk
Polska w programie odstraszania nuklearnego? Tusk: konsultujemy to
Pogrzeb El Mencho
Złota trumna, dziesiątki wieńców. Tak pochowano El Mencho
Świat
Ośrodek wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju 
Trzej wychowawcy przed sądem. Są oskarżeni o przemoc wobec podopiecznych
Wrocław
Wypadek na placu zabaw w Toruniu
Wypadek na placu zabaw, 12-latek walczy o życie
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Pobiliśmy rekord. Za nami najlepszy luty w historii Eurosportu 1
EUROSPORT
WARSZAWA PROTEST PRZED MINISTERSTWEM ZDROWIA
Szpitale powiatowe biją na alarm: "Nie chcemy umierać na kolanach"
Zdrowie
Śmierć Izabeli z Pszczyny. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie położnych
Ciężarna Izabela zmarła w szpitalu. Lekarze prawomocnie skazani na bezwzględne więzienie
Katowice
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM
"Chcemy mieć do dyspozycji wszystkie samoloty". Tusk o swojej decyzji
21-latek został tymczasowo aresztowany
Zaatakował kobietę maczetą i przekonywał, by tego nie zgłaszała
Poznań
Ali Chomeini, Hassan Chomeini (czerwiec 2025)
Kto zastąpi Chameneiego? Wnuk byłego ajatollaha "odegra ważną rolę"
Świat
George Washington University - Aashish Kiphayet shutterstock_2632091733
Amazon kupił część uniwersytetu
BIZNES
Wczesna wiosna, pogodnie, ciepło
Blokada wyżowa. Jak długo może potrwać
METEO
Kierowca po wypadku wyszedł z samochodu i dalej próbował uciekać
Ucieczka przed policją zakończona dachowaniem
Rzeszów
Donald Tusk
Premier: pojawiła się taka paskudna narracja ze strony niektórych polityków
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica