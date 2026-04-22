To nie był nieszczęśliwy wypadek. Trzyletnia Róża nie żyje, rodzice zastępczy oskarżeni o zabójstwo

Rodzice zastępczy trzyletniej dziewczynki usłyszeli zarzuty
Słupsk. Wniosek o areszt dla rodziców zastępczych zmarłej 3-latki
Źródło: TVN24
Prokuratura oskarżyła dwoje rodziców zastępczych w sprawie śmierci trzyletniej dziewczynki. Odpowiedzą za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, grozi im dożywocie.

Prokurator rejonowa w Słupsku Natalia Gawrych poinformowała o skierowanym w poniedziałek do Sądu Okręgowego w Słupsku akcie oskarżenia przeciwko Karolinie i Arkadiuszowi G., rodzicom zastępczym z powiatu słupskiego, których podopieczna zmarła w maju ubiegłego roku. 27-latek i 26-latka zostali oskarżeni o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad powierzoną im w pieczę zastępczą trzyletnią Różą oraz dokonanie, wspólnie i w porozumieniu, jej zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zabójstwo było - według śledczych - konsekwencją znęcania się nad dzieckiem, spowodowania u dziewczynki ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieudzielenia jej pomocy we właściwym czasie.

Źródło: PAP/Piotr Kowala
Źródło: PAP/Piotr Kowala

Oskarżeni, jak przekazała prokurator Gawrych, odpowiedzą również za znęcanie się nad nieporadnym ze względu na wiek ośmioletnim chłopcem, dla którego byli rodziną zastępczą. Oboje nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Grozi im dożywocie.

Oparzenia 80 procent ciała.Trzylatka nie żyje, rodzice w areszcie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Oparzenia 80 procent ciała.Trzylatka nie żyje, rodzice w areszcie

Dziecko zmarło po wstrząsie oparzeniowym

Trzylatka zmarła w słupskim szpitalu 9 maja 2025 r. krótko po przywiezieniu jej do placówki przez zespół pogotowia. Dziewczynka miała rozległe, głębokie poparzenia niemal całego ciała. Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną śmierci dziecka była choroba oparzeniowa, tzw. wstrząs oparzeniowy. Rodzice zastępczy zostali zatrzymani tego samego dnia. Dzień później usłyszeli zarzuty spowodowania u Róży ciężkiego uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym. 13 lutego te zarzuty zostały im zmienione na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Jak informowała wówczas prokurator Gawrych, pozwoliło na to "prowadzone drobiazgowo i bardzo szczegółowo postępowanie, uzyskane w jego toku opinie biegłych, w tym z zakresu medycyny sądowej, jak również z zakresu oparzeń". Ta druga opinia była kluczowa. Potwierdziła, że działanie obojga rodziców zastępczych nie było przypadkowe, że to nie był nieszczęśliwy wypadek. Ponadto w toku śledztwa prokuratura ustaliła, że małżeństwo znęcało się nad jeszcze jednym dzieckiem z sześciorga, które miało w pieczy zastępczej - ośmioletnim chłopcem. W odrębnym postępowaniu Prokuratura Rejonowa w Miastku bada wątek dotyczący niedopełnienia obowiązków przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Słupsku. Śledztwo trwa.

Nieprawidłowości w procesie kwalifikacji

Starostwo Powiatowe w Słupsku przeprowadziło w PCPR audyt, który wykazał nieprawidłowości m.in. w procesie kwalifikacji rodzin zastępczych. Zarekomendowano m.in. bardziej szczegółową weryfikację kandydatów, w tym analizę ich sytuacji życiowej, zdrowotnej i społecznej, obowiązkowy udział psychologa w kwalifikacji oraz większy nacisk na realną ocenę warunków domowych. Audytorzy zalecili szczególną ostrożność przy kwalifikowaniu osób młodych, z ograniczonym doświadczeniem życiowym. Skutkiem audytu były też decyzje personalne. Pracę w PCPR straciły ówczesna dyrektor placówki i kierownik pieczy zastępczej. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej złożyła wypowiedzenie.

Czytaj także:
Jarosław Kaczyński
Morawiecki "ma odczuć, że doprowadził do rebelii"
Polska
Reklama Zondacrypto na budynku Centrum Olimpijskiego
Ilu poszkodowanych w sprawie Zondacrypto? Prokuratura: liczby rosną
Polska
Pijany mechanik jechał autem klientki
Pijany mechanik jechał autem klientki
Wrocław
Pilne
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy
BIZNES
imageTitle
Odłamki szkła spadły na głowę trenera. "Walił w szybę z całych sił"
EUROSPORT
Ciężarówka przebiła bariery
Ciężarówka przebiła bariery na wiadukcie, kilka kilometrów korka
WARSZAWA
Meta Platforms
Kontrowersyjny krok Meta. Śledzenie pracowników dla rozwoju AI
BIZNES
Skwer znajduje się w sercu dzielnicy Bałuty
"Ktoś upadł na głowę". To tu zaplanowano juwenalia
Piotr Krysztofiak
Przymrozki
Tu noc i poranek będą zimne. Alarmy IMGW
METEO
Okno życia (zdjęcie ilustracyjne)
1,5-roczny chłopiec w oknie życia
Szczecin
Plac budowy gazociągu. Przesył rurociągiem do zakładu LNG (transport tankowcem LPG). Budowa rurociągu tranzytowego dla petrochemii w terenie.
Słowacja o terminie wznowienia dostaw ropy
BIZNES
imageTitle
Juventus zaprasza Lewandowskiego. Padła konkretna oferta
EUROSPORT
Wyrzutnia K239 CHUNMOO
800 żołnierzy i nowa 2 Brygada Rakiet
WARSZAWA
rosja telefon internet
Niepokojące wyniki badań. Rośnie skala oszustw
BIZNES
Portret pamięciowy poszukiwanego
Stracił oszczędności życia w dwa dni. Policja szuka oszustów, jest portret
WARSZAWA
Bill Gates
Bill Gates ograniczy zatrudnienie. W tle sprawa Epsteina
BIZNES
imageTitle
Jeden z najważniejszych wyścigów świata na dłużej w Eurosporcie
EUROSPORT
Zamykają przejście pod Targową
Ostatni rozdział historii tunelu pod Targową. Zamurują wejścia
WARSZAWA
Dwie osoby zatrzymane w śledztwie w sprawie pseudokancelarii prawnej
Nie są prawnikami, ale założyli kancelarię i podpisywali umowy leasingowe
Poznań
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Lufthansa odwołuje tysiące lotów. Problemy dla polskich pasażerów
BIZNES
Głosowanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
Szpitale mają długi, trwa referendum w sprawie połączenia placówek
Mateusz Czajka
Elon Musk
Gigantyczna umowa SpaceX. Miliardy na rozwój AI
BIZNES
Oskarżony Gruzin Mamuka K. na sali łódzkiego Sądu Okręgowego
25 lat więzienia zamiast dożywocia za zabójstwo Pauliny. Prokuratura o kasacji
Łódź
Saperzy będą podejmować niewybuchy (zdjęcie ilustracyjne)
Akcja saperów po znalezieniu niewybuchu. Zamknięta część miasta
Wrocław
United Airlines Boeing
Gigant lotniczy rozczarowuje prognozami
BIZNES
Pogoda na majówkę
Amerykanie i Europejczycy są zgodni, jaki może być maj. Co z majówką?
Arleta Unton-Pyziołek
Pałac Prezydencki
Wpadka kancelarii prezydenta? Tytuł dla lekarza, który nie żyje od kilku miesięcy
Polska
58 min
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 10.09.2024
Kulisy spotkania Tuska z Pełczyńską-Nałęcz. Co powiedział premier?
Podcast polityczny
Korona św. Stefana to jeden z najważniejszych symboli węgierskiej państwowości
Magyar się zgodził. Będzie przysięga na Świętą Koronę Węgier. Co to znaczy?
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Będą Rosjanie, nie będzie zawodów. Norwegowie nieugięci
EUROSPORT
