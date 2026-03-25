Śmiertelnie potrącił policjanta, trafi do zamkniętego zakładu

Przejechał na czerwonym, śmiertelnie potrącił policjanta. Nie stanie przed sądem Źródło: TVN24

Zażalenie na postanowienie, które Sąd Okręgowy w Słupsku wydał 11 lutego wobec Gerarda G., złożyła do sądu apelacyjnego Prokuratura Okręgowa w Słupsku.

Prokuratura nie kwestionowała samego umorzenia postępowania i umieszczenia Gerarda B. w zakładzie psychiatrycznym, o co sama wnosiła, a zmienioną w postanowieniu kwalifikację karną zarzucanego podejrzanemu czynu. Sąd uznał, że czyn popełniony przez Gerarda B., nie był przestępstwem zabójstwa, a było to nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Sąd postanowił umorzyć postępowanie wobec Gerarda B., gdyż w chwili popełniania czynów "nie mógł on rozpoznać ich znaczenia i pokierować swoim postępowaniem".

Jednocześnie sąd postanowił o umieszczeniu podejrzanego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Orzekł wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Decyzja była konsekwencją uzyskanej opinii psychiatrycznej, którą biegli wydali po kilkutygodniowej obserwacji tymczasowo aresztowanego Gerarda B.

Z tym twierdzeniem sądu prokuratura się nie zgadzała. W zażaleniu zarzuciła postanowieniu sądu okręgowego "błąd w ustaleniach faktycznych" i domagała się uznania zachowania Gerarda B., którego skutkiem była śmierć policjanta i wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku, za zbrodnię zabójstwa.

"Prokuratura przedstawiła Gerardowi B. zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym, gdzie jako narzędzie, którym posłużono się do popełnienia przestępstwa uznano kierowany przez niego samochód. Przedstawiony zarzut przestępstwa obejmował także sprowadzenie niebezpieczeństwa spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, gdzie za pokrzywdzonych m.in. uznano pasażerów autobusu linii komunikacji miejskiej nr 16 oraz kierujących innymi pojazdami. Gerardowi B. ponadto przedstawiono zarzut publicznego prezentowania w internecie nagrań nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych" - podała Prokuratura Okręgowa w Słupsku.

Zażalenie rozpoznawał we wtorek (24 marca) Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Sąd utrzymał w mocy wyrok sądu okręgowego i uznał, że postawiony przez prokuraturę Gerardowi B. zarzut, nie stanowi przestępstwa zabójstwa, a jedynie przestępstwo nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Postanowienie jest prawomocne.

Tragiczny wypadek w Słupsku, zginął policjant

Do tragicznego wypadku doszło 23 czerwca 2024 roku na skrzyżowaniu ulic Garncarskiej i Wiejskiej. Gerard B., prowadzonym przez siebie mercedesem, wjechał w motocykl kierowany przez Rafała Fortuńskiego, funkcjonariusza i wykładowcę słupskiej Szkoły Policji. Policjant w wyniku odniesionych rozległych obrażeń wewnętrznych zmarł w słupskim szpitalu trzy dni później.

Jak przekazała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Słupsku, "Gerard B. wcześniej prowadząc szaleńczą jazdę, łamiąc przepisy ruchu drogowego przejeżdżał po ulicach Szczecińskiej, Kołłątaja, Wojska Polskiego, Anny Łajming, Plac Zwycięstwa, Jana Pawła II, Zamkowej, Garncarskiej".

"Mężczyzna wielokrotnie przekroczył dopuszczalną prędkość podczas całego przejazdu, kilkukrotnie na ulicy Szczecińskiej i Kołłątaja poruszał się przeciwnym pasem ruchu, przejeżdżał przez skrzyżowania na czerwonym świetle, a w tym na skrzyżowaniu ulicy Garncarskiej i Wiejskiej wjeżdżając na skrzyżowanie na czerwonym świetle z prędkością od 152 do 156 kilometrów na godzinę, nie reagując na sygnalizację świetlną, ponad trzykrotnie przekraczając dozwoloną w terenie zabudowanym prędkość nie zachowując jakiejkolwiek ostrożności w obrębie skrzyżowania" - dodano.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z monitoringu, na którym widać moment wypadku.

Gerard B. usłyszał między innymi zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Narzędziem miał być kierowany przez niego samochód. Groziło mu za to dożywocie.

Mężczyzna nie przyznał się do zabójstwa, odmówił składania wyjaśnień. Gerard B. nadal jest tymczasowo aresztowany. Nie był wcześniej karany sądownie.

