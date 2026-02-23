Przejechał na czerwonym, śmiertelnie potrącił policjanta. Nie stanie przed sądem Źródło: TVN24

Zażalenie na postanowienie, które Sąd Okręgowy w Słupsku wydał 11 lutego wobec Gerarda G. do sądu apelacyjnego złożyła Prokuratura Okręgowa w Słupsku

Paweł Wnuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku przekazał, że prokuratura nie kwestionuje samego umorzenia postępowania i umieszczenia Gerarda B. w zakładzie psychiatrycznym, o co sama wnosiła, a zmienioną w postanowieniu kwalifikację karną zarzucanego podejrzanemu czynu.

- Sąd uznał, iż czyn popełniony przez Gerarda B., nie był przestępstwem zabójstwa, a było to nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym - wskazał Wnuk.

Zaznaczył, że z tym twierdzeniem sądu prokuratura się nie zgadza. W zażaleniu zarzuciła postanowieniu sądu okręgowego "błąd w ustaleniach faktycznych" i domaga się uznania zachowania Gerarda B., którego skutkiem była śmierć policjanta i wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku za zbrodnię zabójstwa.

Zażalenie rozpoznawać będzie Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Chodzi o decyzję Sądu Okręgowego w Słupsku, który od 20 listopada 2025 roku rozpoznawał wniosek prokuratury okręgowej dotyczący umorzenia postępowania wobec 36-letniego Gerarda B. 23 czerwca 2024 roku śmiertelnie potrącił on w Słupsku (woj. pomorskie) jadącego na motocyklu policjanta.

Sentencja decyzji była jawna, ale uzasadnienie już nie.

Gerard B. trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego

Sąd stwierdził, że podejrzany Gerard B. dopuścił się zarzucanych czynów, przy czym zmienił kwalifikację jednego z nich. Prokuratura zarzuciła Gerardowi B. popełnienie zabójstwa z zamiarem ewentualnym, sąd uznał, że spowodował on wypadek drogowy, którego następstwem była śmierć człowieka. Sąd nie zakwestionował kwalifikacji karnej pozostałych czynów zarzucanych podejrzanemu - sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz publicznego prezentowania w internecie nagrań nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych.

Sąd, co ogłosiła sędzia Aleksandra Szumińska, postanowił umorzyć postępowanie wobec Gerarda B., gdyż w chwili popełniania czynów "nie mógł on rozpoznać ich znaczenia i pokierować swoim postępowaniem".

Jednocześnie sąd postanowił o umieszczeniu podejrzanego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Orzekł wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Tym samym przychylił się do wniosku prowadzącej śledztwo Prokuratury Okręgowej w Słupsku. Ta złożyła go w czerwcu ubiegłego roku, niemal rok po wszczęciu śledztwa.

Decyzja była konsekwencją uzyskanej opinii psychiatrycznej, którą biegli wydali po kilkutygodniowej obserwacji tymczasowo aresztowanego Gerarda B. Uznali oni, jak informował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk, że podejrzany "z powodu choroby psychicznej w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów był niepoczytalny, a jego pozostawanie na wolności stanowi zagrożenie dla innych ludzi".

Jechał o ponad 100 km/h za szybko

Do tragicznego wypadku doszło 23 czerwca 2024 roku na skrzyżowaniu ulic Garncarskiej i Wiejskiej. Gerard B., prowadzonym przez siebie mercedesem, wjechał w motocykl kierowany przez Rafała Fortuńskiego, funkcjonariusza i wykładowcę słupskiej Szkoły Policji. Policjant w wyniku odniesionych rozległych obrażeń wewnętrznych zmarł w słupskim szpitalu trzy dni później.

Jak przekazała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Słupsku, "Gerard B. wcześniej prowadząc szaleńczą jazdę, łamiąc przepisy ruchu drogowego przejeżdżał po ulicach Szczecińskiej, Kołłątaja, Wojska Polskiego, Anny Łajming, Plac Zwycięstwa, Jana Pawła II, Zamkowej, Garncarskiej".

"Mężczyzna wielokrotnie przekroczył dopuszczalną prędkość podczas całego przejazdu, kilkukrotnie na ulicy Szczecińskiej i Kołłątaja poruszał się przeciwnym pasem ruchu, przejeżdżał przez skrzyżowania na czerwonym świetle, a w tym na skrzyżowaniu ulicy Garncarskiej i Wiejskiej wjeżdżając na skrzyżowanie na czerwonym świetle z prędkością od 152 do 156 kilometrów na godzinę, nie reagując na sygnalizację świetlną, ponad trzykrotnie przekraczając dozwoloną w terenie zabudowanym prędkość nie zachowując jakiejkolwiek ostrożności w obrębie skrzyżowania" - dodano.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z monitoringu, na którym widać moment wypadku.

Gerard B. usłyszał między innymi zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Narzędziem miał być kierowany przez niego samochód. Groziło mu za to dożywocie.

Mężczyzna nie przyznał się do zabójstwa, odmówił składania wyjaśnień. Gerard B. nadal jest tymczasowo aresztowany. Nie był wcześniej karany sądownie.

