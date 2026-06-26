Trójmiasto S6 połączyła Szczecin z Trójmiastem. Kierowcy pojadą szybciej nawet o 1,5 godziny Oprac. Rafał Molenda |

Droga ekspresowa S6 otwarta Źródło wideo: GDDKiA Źródło zdj. gł.: GDDKiA

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Dzięki inwestycji podróż między Gdańskiem a Szczecinem wyraźnie się skróci. Zamiast około pięciu godzin kierowcy przejadą tę trasę w trzy i pół godziny. Nowa droga ma usprawnić ruch w północnej Polsce i ułatwić codzienne podróże mieszkańcom oraz turystom.

Droga ekspresowa S6 Źródło zdjęcia: GDDKiA

Ważna trasa europejska

S6, nazywana Trasą Kaszubską, należy do najważniejszych inwestycji drogowych w północnej Polsce. Stanowi część międzynarodowego korytarza Via Hanseatica, który łączy miasta południowego Bałtyku - od niemieckiej Lubeki po łotewską Rygę. Trasa wpisuje się też w europejską sieć dróg jako odcinek E28.

Droga ekspresowa S6 Źródło zdjęcia: GDDKiA

Na nowym fragmencie powstało pięć węzłów: Budy, Bobrowniki, Rzechcino, Skórowo i Leśnice. Drogowcy zbudowali także obwód drogowy Budy oraz miejsca obsługi podróżnych w Paprzycach i Darżewie. Wzdłuż trasy pojawiły się dziesiątki obiektów inżynierskich, w tym estakada nad doliną Łupawy oraz przejścia dla zwierząt. Inwestor zadbał też o bezpieczeństwo i środowisko - zamontowano m.in. ekrany akustyczne, systemy odwodnienia i urządzenia ochronne.

Koszty inwestycji

Realizacja trzech odcinków kosztowała 1,27 miliarda złotych. Cała inwestycja pochłonęła niemal 2,9 miliarda złotych, z czego ponad 1,4 miliarda stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej.