Rozczłonkowane ciało mężczyzny odkryto na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w poniedziałek. Do zatrzymania doszło jeszcze tego samego dnia.

- Do sprawy zatrzymano podejrzewanego o dokonanie zabójstwa - potwierdził we wtorek Paweł Wnuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku, która przejęła prowadzenie śledztwa w tej sprawie.

Nieoficjalnie: to poszukiwany 31-latek

O zdarzeniu jako pierwsze poinformowało Radio Gdańsk, które nieoficjalnie ustaliło, że znalezione zwłoki należą do 31-letniego Mateusza D., którego zaginięcie przed tygodniem zgłosiła rodzina.

Prokurator Wnuk przekazał, że podejrzewanym o zabójstwo jest młody mężczyzna. - W środę w prokuraturze będą z nim wykonywane czynności - poinformował.

