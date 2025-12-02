Rozczłonkowane ciało mężczyzny odkryto na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w poniedziałek. Do zatrzymania doszło jeszcze tego samego dnia.
- Do sprawy zatrzymano podejrzewanego o dokonanie zabójstwa - potwierdził we wtorek Paweł Wnuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku, która przejęła prowadzenie śledztwa w tej sprawie.
Nieoficjalnie: to poszukiwany 31-latek
O zdarzeniu jako pierwsze poinformowało Radio Gdańsk, które nieoficjalnie ustaliło, że znalezione zwłoki należą do 31-letniego Mateusza D., którego zaginięcie przed tygodniem zgłosiła rodzina.
Prokurator Wnuk przekazał, że podejrzewanym o zabójstwo jest młody mężczyzna. - W środę w prokuraturze będą z nim wykonywane czynności - poinformował.
Autorka/Autor: MAK/ tam
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Konrad Grajczak