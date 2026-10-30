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Trójmiasto

Po zmianie zarzutów to już nie zbrodnia, sprawą musi się zająć inny sąd

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Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Ponad 1,6 tony klofedronu zabezpieczone przez CBŚP (wideo archiwalne, ilustracyjne)
Źródło wideo: CBŚP
Źródło zdj. gł.: CBŚP
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Nie produkowali, a brali udział w obrocie narkotykami, więc ich sprawą powinien zająć się inny sąd. Chodzi o oskarżonych po likwidacji fabryki klefedronu. Policjanci w czasie tej akcji przejęli narkotyki o czarnorynkowej wartości 80 milionów złotych.

Przed Sądem Okręgowym w Słupsku miał ruszyć proces siedmiu oskarżonych w sprawie fabryki klefedronu. Sędzia Aleksandra Szumińska najpierw odroczyła rozprawę ze względu na nieusprawiedliwioną nieobecność dwóch z siedmiu oskarżonych, a następnie przekazała sprawę do rozpoznania II Wydziałowi Karnemu Sądu Rejonowego w Słupsku.

Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP

Powodem jest zmiana zarzutów na końcowym etapie śledztwa. Przed sądem mają odpowiadać nie za wytwarzanie narkotyków, a za obrót nimi w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. To już nie jest zbrodnia zagrożona karą do 20 lat więzienia. Oskarżonym grożą kary od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności.

Skierowany omyłkowo

Sędzia Szumińska poinformowała, że oskarżyciel publiczny zobowiązany jest do badania właściwości sądu przed wniesieniem aktu oskarżenia. Zaznaczyła, że sąd wyższego rzędu, gdy stwierdził swoją niewłaściwość rzeczową do rozpoznania sprawy, naruszyłby kodeks karny, nie przekazując jej sądowi niższego rzędu. Stanowiłoby to również podstawę odwoławczą. 

 - Ten akt oskarżenia omyłkowo został skierowany do sądu okręgowego. Śledztwo zostało wszczęte o zbrodnię, natomiast na końcowym etapie zostały zmienione zarzuty. Należy zgodzić się z sądem okręgowym, że nie jest właściwym do rozpoznania tej sprawy - przyznała prokurator Magdalena Gadoś z Prokuratury Okręgowej w Słupsku, po wyjściu z sali rozpraw.

Rzeczniczka poinformowała, że prokuratura nie będzie na postanowienie sądu składać zażalenia do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Fabryka klefedronu

Na ławie oskarżonych zasiądą: Patryk S., Mateusz N., Dawid B., Kamil G., Andrzej D. Na pierwszą rozprawę nie stawili się Jacek S. i Wojciech W.

Trzy osoby zatrzymane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP

Prokuratura zatrzymanym pięciu, a następnie kolejnym dwóm młodym mężczyznom z Dolnego Śląska, przedstawiła zarzuty wytwarzania narkotyków. Jednak ostatecznie w śledztwie ustalono, że zatrzymani na miejscu akcji przyjechali po narkotyki i chemikalia do ich wytwarzania, by przewieźć je w inne miejsce. Materiał dowodowy pozwolił na oskarżenie ich o udział w obrocie narkotykami. Do sprawy aktualnie żaden z oskarżonych nie jest aresztowany. Wobec Patryka S. stosowany jest areszt, ale do innej sprawy.

Przypomnijmy: w zlikwidowanej na początku marca 2025 roku fabryce klefedronu w Zębowie pod Słupskiem. W opuszczonym budynku na wiejskim gospodarstwie kryminalni znaleźli ponad dwie tony gotowego narkotyku o czarnorynkowej wartości co najmniej 80 milionów złotych. Było tam też kilkanaście ton chemikaliów, z których mogły powstać narkotyki.

Klefedron to silny syntetyczny narkotyk. To substancja o właściwościach psychostymulujących i uzależniających, której zażywanie niesie wysokie ryzyko przedawkowania i śmierci. Najczęściej występuje w postaci przezroczystych lub białych kryształków albo proszku.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaNarkotykiSądSłupsk
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