Trójmiasto Znikali ze złotą biżuterią. Zatrzymani po akcji policjantów z pięciu komend Damian Nowicki |

Do zdarzenia doszło w Słupsku Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Policja Pomorska

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29 października słupscy policjanci zostali zaalarmowani o kradzieży w jednym z salonów jubilerskich na terenie miasta. Dwaj młodzi mężczyźni weszli do sklepu z biżuterią i zaczęli wybierać złote bransoletki. Zaproponowali zapłatę w obcej walucie. Ekspedientka powiedziała, że sklep przyjmuje tylko płatności w złotówkach. Mężczyźni poprosili o wskazanie najbliższego kantoru. Do sklepu już nie wrócili, a ekspedientka zorientowała się, że zniknęła złota bransoletka o wartości 12 tysięcy złotych.

Tego samego dnia w niemal identyczny sposób okradziono sklepy w Lęborku oraz Nowym Dworze Gdańskim.

Zatrzymani na Mazowszu

Śledczy z komend w Słupsku, Lęborku oraz Nowym Dworze Gdańskim, przy wsparciu funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, przenalizowali zdobyte informacje i ustalili miejsce przebywania podejrzanych.

Informacje te przekazali policjantom z Płońska na Mazowszu. Jeszcze tego samego dnia mężczyźni zostali zatrzymani. W aucie mieli 15 sztuk różnego rodzaju złotej biżuterii.

Dwaj Rumuni, w wieku 21 i 28 lat, usłyszeli trzy zarzuty kradzieży biżuterii o łącznej wartości blisko 38 tysięcy złotych. Grozi im do pięciu lat więzienia, zostali aresztowani na dwa miesiące.