Słupsk Pijany neosędzia i wybite zęby. Interwencja policji na dworcu Robert Zieliński Oprac. Natalia Grzybowska Zespół autorów |

Do zdarzenia doszło w Słupsku Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

8 października około godz. 16 dyżurny słupskiej komendy otrzymał zgłoszenie od kierownika pociągu o nietrzeźwym pasażerze, który miał problemy z utrzymaniem równowagi.

Jak przekazał nam rzecznik komendy młodszy aspirant Amadeusz Galus, jeszcze przed przyjazdem policjantów 52-letni mężczyzna przewrócił się na dworcu i doznał obrażeń twarzy. Funkcjonariusze udzielili mu pomocy i wezwali pogotowie ratunkowe. Zespół ratownictwa medycznego zdecydował o przewiezieniu mężczyzny do szpitala.

Nieoficjalnie: mężczyzna to sędzia Sądu Najwyższego

Według ustaleń dziennikarza TVN24 Roberta Zielińskiego mężczyzna miał cztery promile alkoholu w organizmie, a w wyniku upadku stracił dwa górne siekacze. W szpitalu okazało się, że to sędzia Sądu Najwyższego Andrzej Michałowicz. Jego żona miała zakwestionować prawo policjantów do interwencji, powołując się na przysługujący mu immunitet.

Prośbę o komentarz w tej sprawie przesłaliśmy do rzecznika Sądu Najwyższego. Czekamy na odpowiedź.

Żurek: zachowanie niedopuszczalne

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w sprawie wypowiedział się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który poinformował, że "dochodzą do niego bardzo niepokojące głosy o incydencie (z udziałem - red.) tzw. "neo-sędziego".

- Ta sprawa musi zostać bardzo dokładnie wyjaśniona. Zwracaliśmy wielokrotnie uwagę na to, że tak zwana neo-KRS wybierała także do Sądu Najwyższego, naszym zdaniem z naruszeniem prawa, osoby, które nie spełniają wymogów nieskazitelności charakteru. (...) To zachowanie niedopuszczalne, wskazuje jak bardzo kulejący był proces nominacji i z zadziwieniem przyjmowałem pewne kandydatury, które przechodziły. Nie będziemy zamiatać tych spraw pod dywan, doprowadzimy do tego, żeby Sąd Najwyższy funkcjonował w sposób prawidłowy - powiedział.

Kim jest Andrzej Michałowicz?

Jak podawał przy okazji jego nominacji portal Prawo.pl, Andrzej Michałowicz został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego 28 lipca 2026 roku (z rekomendacji tzw. neo-KRS). Wcześniej orzekał w Sądzie Okręgowym w Słupsku, gdzie pracował w sekcji do spraw penitencjarnych i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych. W latach 2017-2023 pełnił również funkcję prezesa tego sądu.

Karierę sędziowską rozpoczął w Sądzie Rejonowym w Słupsku, do którego został powołany w 2003 roku. W latach 2015-2017 był delegowany do Sądu Rejonowego w Miastku, gdzie pełnił funkcję prezesa i przewodniczącego II Wydziału Karnego.

Jak informował portal OKO.press, Michałowicz jest mężem Joanny Kołodziej-Michałowicz, członkini neo-KRS. 20 marca 2025 roku organ ten zarekomendował go na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Jak zwrócono uwagę, podczas posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa nie wspomniano o ich relacji rodzinnej.

Przypomnijmy, że w maju 2022 roku Andrzej Michałowicz, wówczas prezes Sądu Okręgowego w Słupsku, znalazł się w centrum kontrowersji związanych z doniesieniami o jego rzekomych związkach z nieformalną grupą "Kasta" lub "Antykasta", działającą na komunikatorze WhatsApp. Sędziowie Sądu Rejonowego w Słupsku wezwali go wówczas do publicznego zaprzeczenia udziałowi w grupie oraz podjęcia kroków prawnych w celu ochrony dobrego imienia. Zaapelowali również o jego rezygnację z funkcji prezesa, gdyby doniesienia się potwierdziły. Uchwałę poparło 27 z 28 głosujących sędziów.

Według OKO.press podczas obrad neo-KRS nie wspominano również o tym fakcie.