Trójmiasto

Przekroczenie uprawnień, przywłaszczenie i oszustwo. Były komornik stanie przed sądem

Komornik ukradł prawie dwa miliony złotych
Słupsk (woj. pomorskie)
Źródło: Google Earth
Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu komornikowi sądowemu. Śledczy zarzucają mu przekroczenie uprawnień, oszustwo polegające na podawaniu się za komornika mimo utraty prawa do wykonywania zawodu i przywłaszczenie ponad miliona złotych.

Z ustaleń prokuratury wynika, że Dariusz L., który pełnił funkcję komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku i miał kancelarię komorniczą, przestępczą działalność prowadził przez prawie 10 lat - od października 2012 roku do marca 2022 roku.

- Polegała ona na niezgodnym z prawem pobieraniem opłat od dłużników za odnalezienie ich majątku w toku prowadzonych przeciwko nim postępowań egzekucyjnych i ich przywłaszczanie - przekazał prokurator Paweł Wnuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Zaznaczył, że dodatkowo między listopadem 2021 roku a marcem 2022 roku Dariusz L. podawał się za komornika, choć nie miał już prawa do wykonywania zawodu komornika. Utracił je 23 listopada 2021 roku po uprawomocnieniu się wyroku, który w apelacji wydał Sąd Okręgowy w Gdańsku. Sprawa dotyczyła przekroczenia uprawnień przez L. przy egzekucji majątku jednej z wyższych szkół w Sopocie. Karą była orzeczona grzywna.

Były komornik skazany za bezwzględne więzienie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Były komornik skazany za bezwzględne więzienie

Polska

Przywłaszczył ponad milion złotych

Śledczy ustalili, że oskarżony przywłaszczył blisko 1,2 miliona złotych na szkodę 1052 pokrzywdzonych.

Dariusz L. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. - W wyjaśnieniach stwierdził między innymi, że pieniądze wpłacane przez dłużników wpłacał na konto kancelarii i ewidencjował je w księdze rozliczeń, natomiast wcześniej przeprowadzone w jego kancelarii kontrole nie wykazały nieprawidłowości - przekazał prokurator Wnuk.

Wobec oskarżonego stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze - dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Oskarżonemu grozi do 10 lat więzienia.

Prokurator Wnuk wskazał, że do ujawnienia nieprawidłowości w działalności Dariusza L. doszło na skutek zawiadomienia o przestępstwie złożonego przez jednego z dłużników, wobec których prowadził on postępowanie egzekucyjne oraz na skutek zawiadomienia o przestępstwie złożonego przez prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku.

Autorka/Autor: mm/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Słupsk
