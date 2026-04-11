Trójmiasto Atak nożem na rodzinę, czterolatka zginęła. Były funkcjonariusz SOP był trzeźwy

Do zdarzenia doszło w Ustce Źródło: Google Maps

Były funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, podejrzany o zabójstwo swojej czteroletniej córki i usiłowanie zabójstwa czworga członków rodziny, nie był pod wpływem alkoholu ani narkotyków.

Wyniki badań toksykologicznych

Śledczy otrzymali opinię biegłych po badaniach 44-letniego Piotra K.

- Wynika z niej, że w chwili ataku mężczyzna był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem narkotyków, środków odurzających ani psychotropowych - poinformował PAP rzecznik prokuratury Paweł Wnuk z Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Opinia została już dołączona do akt śledztwa.

- Ta opinia będzie istotna przy określaniu wymiaru kary. Środki odurzające mogą zaburzyć równowagę umysłową. Chodzi tu o kwestie poczytalności w momencie dokonywania przestępstwa. Gdyby okazało się, że podejrzany był niepoczytalny - nie podlegałby odpowiedzialności karnej. Wówczas sprawa jest umarzana i jeżeli biegli orzekliby, że osoba jest niebezpieczna dla otoczenia, można byłoby wnioskować o umieszczenie jej w szpitalu psychiatrycznym - doprecyzował w rozmowie z tvn24.pl Paweł Wnuk.

Czekają na opinię psychiatryczną

Śledczy czekają jeszcze na kolejną istotną ekspertyzę. Chodzi o opinię psychiatryczną, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy podejrzany był poczytalny w momencie popełnienia zarzucanych mu czynów.

Piotr K. został jednorazowo przebadany w trybie ambulatoryjnym przez dwóch biegłych psychiatrów. Dokument nie jest jeszcze gotowy. Prokurator spodziewa się go w ciągu najbliższych tygodni.

W najbliższych dniach prokuratura skieruje do sądu wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztu wobec podejrzanego na kolejne trzy miesiące.

Tragedia rozegrała się wieczorem

Do tragedii doszło 26 stycznia w Ustce. Piotr K., funkcjonariusz SOP z 23-letnim stażem, przebywał na urlopie u teściów razem z żoną i dziećmi. Około godziny 21.30, po zakończonej grze w karty, w mieszkaniu przy ulicy Bałtyckiej zaatakował nożem członków swojej rodziny. Czteroletnia córka mężczyzny zmarła mimo trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji. Do szpitali trafili żona podejrzanego, jego syn, teściowie oraz on sam.

Znicz przed wejściem na klatkę schodową budynku mieszkalnego w Ustce, w którym doszło do zabójstwa Źródło: PAP/Piotr Kowala

Przyznał się do zabójstwa

44-latek usłyszał zarzuty zabójstwa dziecka i usiłowania zabójstwa czterech osób. Przyznał się do winy i został aresztowany. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Po zdarzeniu Piotr K. został zawieszony w obowiązkach służbowych, a wobec niego wszczęto procedurę wydalenia ze służby. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informowało wcześniej, że mężczyzna w październiku ubiegłego roku przeszedł badania okresowe. Służył w Warszawie i nie brał bezpośredniego udziału w ochronie najważniejszych osób w państwie. 10 lutego Służba Ochrony Państwa poinformowała, że Piotr K. został ostatecznie wydalony ze służby.