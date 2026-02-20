Ofiar księdza może być więcej. Śledczy wytypowali kolejnych kilkanaście osób

Do zdarzenia doszło w gminie Potęgowo Źródło: Google Earth

Jak przekazał nam Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, w sprawie Waldemara P. podejrzanego o wykorzystanie seksualne czterech pokrzywdzonych, przesłuchano już 15 osób. Materiał dowodowy jest obszerny i obejmuje okres kilku lat.

Prokurator dodał, że śledczy wytypowali kilkanaście kolejnych osób, które mogły być ofiarami księdza. Nie wiadomo jednak jeszcze, ile z tych osób faktycznie będzie miało status pokrzywdzonych.

Po postawieniu Waldemarowi P. pierwszych zarzutów prokuratura skierowała apel o zgłaszanie się osób, które również mogły zostać skrzywdzone. Jak przekazał nam teraz Duszyński, po tej wiadomości zgłosiły się do nich dwie osoby - śledczy ustalą, czy są to kolejne ofiary duchownego.

Informację o tym, że ofiar księdza może być więcej jako pierwsza podała trójmiejska Gazeta Wyborcza.

Śledztwo po zawiadomieniu kurii

Waldemar P. był proboszczem w Skórowie (województwo pomorskie). W listopadzie 2025 roku usłyszał zarzuty popełnienia czterech przestępstw przeciwko wolności seksualnej na szkodę czterech osób. Dotyczyły one seksualnego wykorzystania stosunku zależności oraz usiłowania doprowadzenia małoletnich i dorosłych pokrzywdzonych do poddania się innym czynnościom seksualnym.

Zarzuty postawiono po przeszukaniu budynku parafii, w którym mieszkał Waldemar P. i analizie zgromadzonej tam korespondencji. W telefonie duchownego były treści intymne wymieniane z wieloma osobami, zarówno dorosłymi, jak i małoletnimi.

Śledztwo wszczęto po zawiadomieniu kanclerza Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw seksualnych przez osobę duchowną. Obejmuje ono doprowadzanie małoletnich do poddania się innym czynnościom seksualnym w latach 2004-2024 w różnych miejscowościach województwa pomorskiego.

Po postawieniu zarzutów prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie duchownego, do którego sąd początkowo się nie przychylił. Prokurator zaskarżył jednak tę decyzję i ostatecznie Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował w grudniu 2025 roku o trzymiesięcznym areszcie dla księdza.

