Jacek Pauli, ubiegający się o reelekcję burmistrz Skarszew (woj. pomorskie), w dość nietypowy sposób stara się przekonywać wyborców do tego, że należy walczyć z osobami zaśmiecającymi lasy. W jednym ze spotów wykorzystał w tym celu czołg, co nie wszystkim przypadło do gustu. Z kolei jeden z kandydatów na radnego Lublina (woj. lubelskie) idzie do wyborów śpiewająco. W Mysłowicach (woj. śląskie) startujący na prezydenta zdecydował się na tatuaż z logotypem miasta.

- Szanowni państwo, problem śmieci w skarszewskich lasach to bardzo ważna sprawa. Niestety ciągle zdarza się, że przyjeżdżają do nas samochody wypełnione śmieciami. Tak jak na scence, którą przed chwilą widzieliśmy - tłumaczy Jacek Pauli.

Czołgiem po samochodzie

Burmistrz postanowił przekuć słowa w czyny i do filmu zaangażował brytyjski, lekki czołg Alvis, do którego wsiadł razem Pawłem Peką, właścicielem zblewskiego muzeum motoryzacji.

Komentarze internautów

Śpiewający kandydat z Lublina

W Lublinie kandydat do Rady Miasta Zbigniew Jurkowski postawił na umiejętności wokalne. Do wyborów idzie śpiewająco, czym zresztą pochwalił się niedawno w mediach społecznościowych.

Tatuaże i nie tylko

"A dzisiaj zrobiliśmy kolejną szaloną rzecz - wydziaraliśmy sobie logo miasta. Bo chcemy mieć Mysłowice jak najbliżej siebie, do końca życia. Chcemy, aby to logo, na które będziemy patrzeć każdego dnia, przypominało nam o tym, że mamy służyć Mysłowicom i dbać o nasze miasto!" - napisał w mediach społecznościowych kandydat na prezydenta Mysłowic.

Oryginalne hasła na plakatach

Jeremi Czarnecki, który z listy Lewicy startuje do rady dzielnicy w okręgu nr 5 na warszawskich Kabatach, idzie do wyborów z hasłem "Pszem Pani, ja chcę siku". Kandydat chciałby jako radny przyczynić się do powstania w parku na Kabatach toalety, której tak bardzo brakuje. Pomysłowością wykazała się również Anna Sikora, kandydatka do rady powiatu sieradzkiego. Jej hasło to "Mądrość, kawusia i wielka pokora, najlepszy wybór to Anna Sikora".