Wypadł z drogi i uderzył w dom
Mercedesem kierował 25-letni mężczyzna. Zjechał on z drogi i uderzył w dom jednorodzinny w miejscowości Rybno w województwie pomorskim. W aucie znajdowała się również pasażerka. Kobieta została przewieziona do szpitala.
25-letni kierowca został przebadany alkomatem. Był trzeźwy.
Na miejscu pracowali funkcjonariusze wejherowskiej drogówki, którzy przeprowadzili oględziny pojazdu i rozpytali uczestników zdarzenia. Trwa wyjaśnianie okoliczności i przyczyn wypadku.
OGLĄDAJ: TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24