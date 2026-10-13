Trójmiasto Zderzenie samochodu z hulajnogą. 17-latek trafił do szpitala Oprac. Natalia Grzybowska |

Wypadek w Rumi. Nastolatek na hulajnodze trafił do szpitala Źródło wideo: KPP Wejherowo Źródło zdj. gł.: KPP Wejherowo

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu na skrzyżowaniu ulic Saperów i Kosynierów w Rumi. Jak wstępnie ustalili policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, 27-letnia kierująca Renault, jadąc ulicą Saperów, najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i zderzyła się z 17-latkiem poruszającym się na hulajnodze elektrycznej.

Kierująca samochodem najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa Źródło zdjęcia: KPP Wejherowo

Nastolatek doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala w Wejherowie. Policjanci sprawdzili trzeźwość obojga uczestników zdarzenia. Zarówno kierująca samochodem, jak i 17-latek byli trzeźwi.

W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że nastolatek nie miał wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną.

Nastolatek nie miał uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną Źródło zdjęcia: KPP Wejherowo

Policjanci z Rumi wciąż wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia, ale podkreślają, że 17-latek również musi liczyć się z konsekwencjami jazdy bez uprawnień.

Policja przypomina o zasadach jazdy hulajnogą

Policja przypomina, że osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą kierować hulajnogą elektryczną po spełnieniu określonych wymogów dotyczących uprawnień. Funkcjonariusze apelują też o ostrożność w rejonie skrzyżowań i przejazdów dla rowerów oraz zachęcają do korzystania z kasków ochronnych, które mogą ograniczyć skutki urazów w razie wypadku.