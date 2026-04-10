Płonie zakład utylizacji opon
Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na terenie zakładu zajmującego się utylizacją opon w miejscowości Rożental, w powiecie tczewskim około godziny 16:45.
- Ogień objął maszynę do rozdrabniania opon oraz jedną z pryzm granulatu. Po przybyciu pierwszych zastępów pożar obejmował już obszar około 300 metrów kwadratowych. Strażacy niezwłocznie przystąpili do działania, podając pięć prądów gaśniczych, w tym dwa piany ciężkiej - mówi młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Nie ma poszkodowanych
Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej, w drodze są kolejne.
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. - Ze względu na charakter składowanego materiału oraz intensywność spalania sytuacja jest dynamiczna, a ogień w dalszym ciągu się rozprzestrzenia - informuje Westrych.
