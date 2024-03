- To prowokatorzy, ale w eter idzie, że to my rolnicy. Nie, my nie utożsamiamy się z wczorajszymi akcjami bijatyki z policją – powiedział przed kamerą TVN24 jeden z rolników protestujących na trasie S7 w Kmiecinie (woj. pomorskie). W tym miejscu rolnicy blokują po jednym pasie ruchu.