Ich skuter zaczął tonąć, małżeństwo znalazło się w wodzie

W piątek rano doszło do eksplozji gazu w budynku wielorodzinnym przy ulicy Królowej Bony w Gliwicach. 39-letni mężczyzna został zabrany przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Wcześniej poszkodowany samodzielnie zbiegł z lokalu, w którym doszło do wybuchu, a potem stracił przytomność. Reanimowali go policjanci.