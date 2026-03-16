Ciało mężczyzny dryfowało w Zatoce Puckiej

Do zdarzenia doszło w powiecie puckim

W poniedziałek po godzinie 7 policjanci zostali powiadomieni przez osobę przebywającą na plaży o tym, że w wodzie dryfuje ciało człowieka. Zwłoki zauważono w Zatoce Puckiej na wysokości Babich Dołów, na pograniczu Gdyni i powiatu puckiego.

Służby wydobyły z wody ciało mężczyzny Źródło: KPP Puck

Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym straż pożarną. Ratownicy wydobyli z wody ciało mężczyzny.

Teren został zabezpieczony, na miejscu pracują technik kryminalistyki oraz policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy ustalają okoliczności zdarzenia.

Na tym etapie służby nie ujawniają wieku zmarłego mężczyzny.

Opracowała Natalia Grzybowska