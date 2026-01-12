Mężczyzna ewakuowany z zamarzniętej zatoki. Leżał na tafli 500 metrów od brzegu

Do zdarzenia doszło w powiecie puckim

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w południe. Powiadomił o nim na łamach swojego profilu na platformie X dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska, gdzie szczegółowo opisał sprawę.

Jak przekazał, chwilę po godzinie 12.00 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne otrzymało od Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego zgłoszenie z Pucka o tym, że jeden ze świadków widzi osobę na lodzie, ok. 500 m od linii brzegowej, która miała kucać z opuszczonymi spodniami i się nie ruszać. Miał dostrzec ją z punktu widokowego Kaczy Winkiel.

Akcja ratunkowa na Zatoce Puckiej. Mężczyzna ewakuowany z tafli lodowej Źródło: KPP Puck

Policjanci z Pucka poinformowali natomiast, że mężczyzna leżał na tafli. Informacja ta znalazła potwierdzenie w jednym ze zdjęć, które opublikowali na oficjalnym Facebooku komendy.

O zajściu powiadomiono Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z Pucka oraz skierowano na miejsce Brzegową Stację Ratowniczą z Władysławowa. Mężczyzna został przez nich ewakuowany na brzeg przy użyciu sań wodnych i przekazany pod opiekę Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Trafił do szpitala w Wejherowie z głęboką hipotermią.

Służby nie informują na razie, jak mężczyzna znalazł się na lodowej tafli.

