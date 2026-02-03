Prof. Robert Gałązkowski (WUM): po 20 minutach przebywania na mrozie mogą już się pojawić odmrożenia Źródło: Fakty po Faktach

W związku z mrozami policjanci kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. Po północy z poniedziałku na wtorek funkcjonariusze postanowili sprawdzić teren przy stacji benzynowej w Pszczółkach (województwo pomorskie). Kiedy weszli na teren sklepu, pracownicy powiedzieli im o ciężarówce, która stoi na parkingu od trzech dni. Kierowca auta miał przychodzić na stację i po chwili wracać do kabiny pojazdu.

- Policjanci zainteresowali się tą sytuacją. Sprawdzili teren parkingu, gdzie zauważyli pojazd marki Scania, który miał otwartą pokrywę silnika. Funkcjonariusze w kabinie zastali 57-letniego mężczyznę, który leżał przykryty kocem. W środku auta widać było szron i lód. Mieszkaniec województwa wielkopolskiego powiedział policjantom, że auto uległo awarii i w związku z tym silnik nie działa, czyli tym samym kabinie nie było ogrzewania - przekazał nam asp. Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

Trzy dni spędził na parkingu w nieogrzanym samochodzie Źródło: KPP w Pruszczu Gdańskim

Kierowca trafił do szpitala

Jak dodał, mężczyzna był wyraźnie wyziębiony, drżał i niewyraźnie mówił. Policjanci natychmiast wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Na ratowników czekali razem z 57-latkiem w sklepie przy stacji paliw.

Decyzją ratowników medycznych, którzy przyjechali na miejsce, mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Asp. Karol Kościuk przekazał w rozmowie z tvn24.pl, że nie wiadomo, czy ciężarówka miała awarię od trzech dni, czy jednak wcześniej było tam ogrzewanie. 57-latek był w kontakcie ze swoim pracodawcą. Możliwe, że czekał na pomoc.

Policjanci po raz kolejny apelują o empatię i niepozostawanie obojętnym na los osób, których życie może być zagrożone. Jeśli zauważymy człowieka, który może potrzebować pomocy-reagujmy! W sytuacji, która bezpośrednio zagrażałaby życiu lub zdrowiu osób, należy kontaktować się bezpośrednio z numerem alarmowym 112. Zgłoszeń można dokonać również za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń. Wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie oraz wybrać kategorię zgłoszenia. Jedną z nich jest ta dotycząca „osób bezdomnych wymagających pomocy”. KPP Pruszcz Gdański

